Η ΑΕΚ στον τελικό του Conference; Οι πιθανότητες για το... όνειρο

Υπερυπολογιστής προβλέπει τις πιθανότητες της ΑΕΚ να φτάσει ως τον τελικό του Conference, αλλά και αυτές για την κατάκτησή του τροπαίου.

Η ΑΕΚ μπορεί να έδωσε χαρακτήρα θρίλερ, αλλά κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε κόντρα στην Κραϊόβα, να επικρατήσει με 3-2 και τερματίσει 3η στο League Stage του Conference League, εξασφαλίζοντας την απευθείας πρόκριση στην φάση των «16» της διοργάνωσης...

Έτσι, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα περιμένει την κλήρωση του Φεβρουαρίου για να μάθει ποια εκ των Νόα, Τσέλιε, Ντρίτα και Αλκμαάρ θα κληθεί να αντιμετωπίσει στη συνέχεια, καθώς η... όρεξη όλων στην ομάδα έχει ανοίξει για τα καλά...

Η τελική βαθμολογία του Conference League

Στρασβούργο 6 (11-5) 16 Ρακόβ 6 (9-2) 14 ΑΕΚ 6 (14-7) 13 Σπάρτα Πράγας 6 (10-3) 13 Ράγιο Βαγιεκάνο 6 (13-7) 13 Σαχτάρ 6 (10-5) 13 Μάιντς 6 (7-3) 13 ΑΕΚ Λάρνακας 6 (7-1) 12 Λωζάνη 6 (6-3) 11 Κρίσταλ Πάλας 6 (11-6) 10 Λεχ Πόζναν 6 (12-8) 10 Σάμσουνσπορ 6 (10-6) 10 Τσέλιε 6 (8-7) 10 Άλκμααρ 6 (7-7) 10 Φιορεντίνα 6 (8-5) 9 Ριέκα 6 (5-2) 9 Γιαγκελόνια 6 (5-4) 9 Ομόνοια 6 (5-4) 8 Νόα 6 (6-7) 8 Ντρίτα 6 (4-8) 8 Κουόπιο 6 (6-5) 7 Σκεντίγια 6 (4-5) 7 Ζρίσνκι 6 (8-10) 7 Σίγκμα Όλομουτς 6 (7-9) 7 Κραϊόβα 6 (6-8) 7 Λίνκολν 6 (7-15) 7 Ντινάμο Κιέβου 6 (9-9) 6 Λέγκια 6 (8-8) 6 Σλόβαν Μπρατισλάβας 6 (5-9) 6 Μπρέινταμπλικ 6 (6-11) 5 Σάμροκ Ρόβερς 6 (7-13) 4 Χάκεν 6 (5-8) 3 Χάμρουν 6 (4-11) 3 Σέλμπουρν 6 (0-7) 2 Αμπερντίν 6 (3-14) 2 Ραπίντ Βιέννης 6 (3-14) 1

Που μπορεί να φτάσει όμως η Ένωση; Αυτό θα φανεί στα παιχνίδια που θα δώσει στη συνέχεια, αλλά μέχρι τότε ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data έβγαλε τις πιθανότητες που έχουν οι «κιτρινόμαυροι» για την πορεία τους ως το φινάλε του Conference.

Αφού λοιπόν ανέλυσε τα δεδομένα που υπάρχουν για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, έβγαλε το αποτέλεσμα για κάθε μία από τις επόμενες τρεις φάσεις που ακολουθούν...

Αναλυτικά οι πιθανότητες της ΑΕΚ