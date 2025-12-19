ΑΕΚ: Ο γιος του Βίντα ξέσπασε σε λυγμούς στην αγκαλιά του!
Η ΑΕΚ πανηγύρισε μια μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις απέναντι στην Κραϊόβα, γύρισε το ματς σε 3-2 και πήρε την απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League.
Ο Βίντα ήταν ο πρωταγωνιστής με τον Κροάτη στόπερ να ξαναβάζει την ΑΕΚ στο ματς μειώνοντας σε 1-2 και στις καθυστερήσεις ήταν εκείνος που κέρδισε το πέναλτι μετά την ισοφάριση του Κουτέσα για να γίνει το 3-2 με τον Γιόβιτς μέσα στην έκσταση της Νέας Φιλαδέλφειας!
Έπειτα από την ολοκλήρωση του θρίλερ, ο γιος του Βίντα έτρεξε στην αγκαλιά του πατέρα του για να πανηγυρίσει, με τον μικρό να ξεσπάει σε λυγμούς από χαρά σε μια τρομερή στιγμή και για τους δύο!
