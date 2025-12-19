Μαρίν: «Είμαι πολύ περήφανος για όσα έχουμε πετύχει»

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Μαρίν στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη σπουδαία πρόκριση της ΑΕΚ στους «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς πέτυχε ακόμα ένα σπουδαίο επίτευγμα, καθώς με τη θριαμβευτική ανατροπή της επί της Κραϊόβα προκρίθηκε στους «16» του Conference League.

Ο Ραζβάν Μαρίν ήταν για ακόμα ένα ματς βασικός και διακριθέντα για το Δικέφαλο. Μετά το ματς με τους συμπατριώτες του ο διεθνής Ρουμάνος χαφ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και εξέφρασε την υπερηφάνεια του για όσα έχει πετύχει μέχρι στιγμής η Ένωση.

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Μαρίν

«Αρχίσαμε πολύ καλά το παιχνίδι και το ελέγξαμε στο πρώτο 20λεπτο. Η Κραϊόβα τα πήγε και εκείνη καλά, μας δημιούργησε προβλήματα, προηγήθηκε και βρήκε το δεύτερο γκολ της από δικό μας λάθος, αλλά στη συνέχεια βάλαμε τα δυνατά μας. Με 30.000 κόσμο να σε στηρίζει τα πράγματα γίνονται λίγο πιο εύκολα και τελικά τα καταφέραμε.

Η Κραϊόβα είναι πολύ καλή ομάδα και κάνει καλή σεζόν στη Ρουμανία. Όταν έχεις δίπλα σου τον κόσμο να σε στηρίζει είναι εύκολο να πιέσεις πολύ. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν παίζει ρόλο η κούραση, πιέζεις στο 100% μέχρι τα τελευταία λεπτά.

Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα και για τα όσα έχουμε πετύχει ως τώρα. Γράψαμε ιστορία στην Ιταλία και στην Τουρκία, τώρα είμαστε στους 16 για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της ομάδας και ελπίζω στο τέλος της σεζόν να κατακτήσουμε τρόπαια».