Σαν μια «γροθιά» πανηγύρισε την επική ανατροπή επί της Κραϊόβα ο οργανισμός της ΑΕΚ.

Και πώς να μην το χαρούν με την ψυχή τους... Η ΑΕΚ «τέζαρε» την Κραϊόβα με απίστευτη ανατροπή στο φινάλε και έγραψε ιστορία. Ο... Χάρι Πότερ Κουτέσα με κεφαλιά στο 98' λύτρωσε την ομάδα του Νίκολιτς ισοφαρίζοντας σε 2-2 την Κραϊόβα, ο Γιόβιτς με πέναλτι στο 105' έφερε τούμπα το ματς απέναντι στην Κραϊόβα (3-2) και οι δυο τους έστειλαν με συγκλονιστικό τρόπο την Ένωση απευθείας στους «16» του Conference League!

Μετά το πάρτι στο χορτάρι και την αποθέωση από τους οπαδούς, ακολούθησε και πάρτι στα αποδυτήρια των «κιτρινόμαυρων» με τον οργανισμό της Ένωσης να γίνεται «ένα» και να απολαμβάνει τη φοβερή στιγμή. Τόσο ο Μάριος Ηλιόπουλος, όσο και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα κατέβηκαν στα αποδυτήρια της ομάδας, συνεχάρησαν τους ποδοσφαιριστές και γιόρτασαν μαζί τους τη σπουδαία επιτυχία.