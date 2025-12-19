Νίκολιτς: «Σημαντική νίκη, ένα επίτευγμα μετά από 23 χρόνια» (vid)

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς έκανε λόγο για ένα επίτευγμα να περάσει η Ένωση στους «16» Ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 23 χρόνια

Η σπουδαία ΑΕΚ κατάφερε να πετύχει μια τεράστια νίκη επί της Κραϊόβα με 3-2 παρότι βρέθηκε πίσω με 0-2. Μια νίκη που την έστειλε στους «16» του Conference League καθώς τερμάτισε στην 3η θέση της League Phase και απέφυγε τα Play Offs.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Είχαμε βάλει κάποιους στόχους, αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε εκεί. Προχωράμε παρακάτω. Ήταν μια δίκαιη νίκη, ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο 20λεπτο. Αμέσως μετά σα να δυσκολευτήκαμε, πιέζαμε συνέχεια, συνέχεια, μαζί με αυτούς τους υπέροχους φιλάθλους. Είναι μια σημαντική νίκη, ένα σημαντικό επίτευγμα μετά από 23 χρόνια

Είμαστε πολύ χαρούμενοι και το αξίζει όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ. Από τον πρόεδρο μέχρι τους φιλάθλους που έκαναν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα και μας βοήθησαν να φτάσουμε στη νίκη.

Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Είχαμε 18 παίκτες με 2 τερματοφύλακες, 16 παίκτες και έξι πολύ σημαντικές απουσίες, μια ομάδα που έχει δώσει σειρά αγώνων. Ήμασταν στο Αγρίνιο, ταξίδι πίσω αλλά παρόλα αυτά κατάφεραν και βρήκαν τις δυνάμεις για να ανταπεξέλθουν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.

Είχαμε ένα πλάνο, υπήρχε μια μικρή ανησυχία μετά το 20ο λεπτό και ήρθαν και οι παίκτες από τον πάγκο και βοήθησαν

Δεν είναι εύκολοι αντίπαλοι, όποιος και να έρθει θα προετοιμαστούμε. Οι δύο έχουν παρελθόν με εμάς αλλά όποιος και να έρθει θα τον αντιμετωπίσουμε».