Η ΑΕΚ το... έκανε, πήρε τρομερή πρόκριση στους «16» του Conference League με τους παίκτες και τον κόσμο να το γιορτάζουν με την ψυχή τους.

Τι ανατροπή, τι πρόκριση και τι... πάρτι! Η ΑΕΚ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο αλλά βρήκε τον τρόπο να γράψει ιστορία με μια ανατροπή βγαλμένα από τα πιο τρελά κιτάπια του ποδοσφαίρου. Ο... Χάρι Πότερ Κουτέσα με κεφαλιά στο 98' λύτρωσε την ομάδα του Νίκολιτς ισοφαρίζοντας σε 2-2 την Κραϊόβα, ο Γιόβιτς με πέναλτι στο 105' έφερε τούμπα το ματς απέναντι στην Κραϊόβα (3-2) και οι δυο τους έστειλαν με συγκλονιστικό τρόπο την Ένωση απευθείας στους «16» του Conference League!

Φυσικά, μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολούθησε γιορτή στον αγωνιστικό χώρο, με τους παίκτες της ΑΕΚ να κατευθύνονται προς το πέταλο των οργανωμένων οπαδών, να χειροκροτούν, να τραγουδούν μαζί τους και απολύτως δικαιολογημένα να γνωρίζουν καθολική αποθέωση για το σπουδαίο κατόρθωμά τους. Υπενθυμίζουμε πως η Ένωση πλέον στους «16» θα αντιμετωπίσει μια εκ των Τσέλιε, Ντρίτα, Νόα και Άλκμααρ.