Η ΑΕΚ είχε δύο σπουδαίες φάσεις με Βίντα και Πινέδα για το 1-0 εναντίον της Κραϊόβα.

Η ΑΕΚ συνεχίζει να είναι επιθετική και ν' απειλεί την Κραϊόβα.

Στο 10' ο Μάνταλος εκτέλεσε το φάουλ, ο Βίντα πήδηξε πιο ψηλά απ' όλους, αλλά αστόχησε με γυριστή κεφαλιά από τη μικρή περιοχή.

Στο 19' ο Μαρίν πήγε να δώσει στον Γιόβιτς, η μπάλα από παρέμβαση αμυντικού έφτασε στον Πινέδα, ο Μεξικανός σούταρε στο όριο της μεγάλης περιοχής, η μπάλα κόντραρε και πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Για την ΑΕΚ, πάντως, είναι πρόβλημα ότι φορτώθηκε με κίτρινη κάρτα, μόλις από το 5' ο Κροάτης στόπερ.