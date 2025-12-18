ΑΕΚ - Κραϊόβα: Σημαντικές ευκαιρίες έχασαν Βίντα και Πινέδα
Η ΑΕΚ συνεχίζει να είναι επιθετική και ν' απειλεί την Κραϊόβα.
Στο 10' ο Μάνταλος εκτέλεσε το φάουλ, ο Βίντα πήδηξε πιο ψηλά απ' όλους, αλλά αστόχησε με γυριστή κεφαλιά από τη μικρή περιοχή.
Στο 19' ο Μαρίν πήγε να δώσει στον Γιόβιτς, η μπάλα από παρέμβαση αμυντικού έφτασε στον Πινέδα, ο Μεξικανός σούταρε στο όριο της μεγάλης περιοχής, η μπάλα κόντραρε και πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Για την ΑΕΚ, πάντως, είναι πρόβλημα ότι φορτώθηκε με κίτρινη κάρτα, μόλις από το 5' ο Κροάτης στόπερ.
