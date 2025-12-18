Η ΑΕΚ μόλις στο 3' είχε τεράστια ευκαιρία για ν' ανοίξει το σκορ κόντρα στην Κραϊόβα.

Η ΑΕΚ μπήκε φουριόζα στο ματς με την Κραϊόβα για την έκτη αγωνιστική του Conference League και μόλις στο 3' άγγιξε το γκολ.

Υπέροχη κάθετη του Μαρίν, ο Πινέδα βγήκε τετ α τετ, προσπάθησε να γυρίσει στον αμαρκάριστο Γιόβιτς και ο τερματοφύλακας της Κραϊόβα έβγαλε με το πόδι.

Η μπάλα έφτασε στον Κοϊτά, ο οποίος απέφυγε έναν αντίπαλο κι από το ύψος του πέναλτι με δεξί δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στη ρίζα του δεξιού δοκαριού.

Δείτε τη φάση