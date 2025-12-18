ΑΕΚ: «Ταυτοποιήστε τα εισιτήρια γιατί δεν θα μπείτε στο ματς με Κραϊόβα»

Με μήνυμα της στα social η ΠΑΕ ΑΕΚ καλεί τον κόσμο της να κάνει ταυτοποίηση στο gov.gr τα εισιτήρια του ματς με την Κραϊόβα, καθώς πάνω από 6.000 δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα στις 22:00 την Κραϊόβα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League με τον κόσμο της να είναι έτοιμος να γεμίσει την OPAP Arena. Ωστόσο όπως τονίζουν και οι «κιτρινόμαυροι» με μήνυμά τους στα social, πάνω από 6.000 δεν έχουν ακόμα ταυτοποιήσει το εισιτήριό τους μέσω του gov.gr και αν δεν το κάνουν άμεσα δεν θα μπορούν να μπουν στο γήπεδο.

Αναλυτικά το σχετικό μήνυμα έχει ως εξής: «Επισημαίνουμε στους φιλάθλους μας που ΑΚΟΜΑ δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ταυτοποίησης των εισιτηρίων τους για τον αγώνα με την Κραϊόβα από την εφαρμογή gov.gr wallet ότι θα πρέπει να το κάνουν άμεσα.

Υπάρχουν περισσότερα από 6.000 αταυτοποίητα εισιτήρια για το αποψινό παιχνίδι και αν οι κάτοχοί τους δεν ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία, δεν θα καταφέρουν να μπουν στο γήπεδο!

Η ΠΑΕ ΑΕΚ θα έχει ανοικτό εκδοτήριο στην Πλατεία Αετού από τις 18.00 για να εξυπηρετήσει τους φιλάθλους της που αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα».