Ο Φιλίπε Ρέλβας μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα και είναι διαθέσιμος για το ματς της ΑΕΚ με την Κραϊόβα. Ατομικό ο Αρόλντ Μουκουντί που είναι αμφίβολος.

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της για την αυριανή αναμέτρηση με την Κραϊόβα με προπόνηση στην OPAP Arena, με την Ένωση να κλειδώνει την απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League σε περίπτωση νίκης.

Πριν την έναρξη του προγράμματος ο Μουκουντί έκανε ατομικό κάνοντας δοκιμή με μπάλα αλλά και με σπριντάκια. Το ίδιο συνεχίστηκε και με την έναρξη της προπόνησης μέχρι το πρώτο 15λεπτο που επιτρεπόταν η παρουσία του Τύπου στις εξέδρες της OPAP Arena, κάτι που σημαίνει ότι ο Καμερουνέζος στόπερ είναι αμφίβολος.

Ατομικό ο Μουκουντί στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ ενόψει Κραϊόβα #aek #aekfc pic.twitter.com/J8scO9WZtV — Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) December 17, 2025

Όσο για τον Ρέλβας, ο οποίος είχε ενοχλήσεις από το ματς με τον Παναιτωλικό, εμφανίστηκε και μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα, κάτι που σημαίνει ότι ο Πορτογάλος στόπερ θα είναι σίγουρα διαθέσιμος για τον Μάρκο Νίκολιτς προκειμένου να πάρει θέση πλάι στον Βίντα στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τη ρουμανική ομάδα.

Ο Ρέλβας παίρνει κανονικά μέρος στην προπόνηση της ΑΕΚ ενόψει Κραϊόβα #aek #aekfc pic.twitter.com/j9IX83l7Jd — Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) December 17, 2025

Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάποιο απρόοπτο με τους Ζίνι, Γκατσίνοβιτς και Πιερό να είναι εκτός, όπως είναι γνωστό. Στην προπόνηση πήραν κανονικά μέρος και οι παίκτες που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, δηλαδή οι Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης, Γιόνσον και Οντουμπάτζο.