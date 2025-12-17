Νίκολιτς: «Θα είναι μια μάχη και όχι καρναβάλι, πρέπει να είμαστε μια γροθιά»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Κραϊόβα τόνισε πως οι παίκτες του θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση για να πετύχουν την απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς συνηθίζει να κρατάει στην... τσίτα τους παίκτες πριν από κάθε παιχνίδι και αυτό φρόντισε να κάνει και ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Κραϊόβα στην OPAP Arena, με την ΑΕΚ με νίκη να σφραγίζει την απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League.

Ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του για το αν οι Ρέλβας και Μουκουντί θα είναι στη διάθεσή του, ενώ υπογράμμισε πως η Κραϊόβα είναι μια επικίνδυνη ομάδα που θέλει προσοχή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Έχουμε άλλα δύο ματς πριν τα Χριστούγεννα. Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση με 11 νίκες στους 12 αγώνες και την ισοπαλία με τη Σάμροκ. Δεν φεύγει αυτή η ισοπαλία από το μυαλό μας. Έχουμε καταφέρει να περάσουμε στην επόμενη φάση, αλλά είναι σημαντικό να νικήσουμε αύριο για να πάρουμε την απευθείας πρόκριση στους 16. Δεν θα είναι απλή η αναμέτρηση, έχουμε κάποιες απουσίες. Οι παίκτες πρέπει να ενωθούν σαν μια γροθιά. Αναμένουμε ένα γεμάτο γήπεδο, με ένταση και θετική ατμόσφαιρα. Παίζουμε με μια ομάδα σοβαρή. Ενδεχομένως να υπάρχει η αίσθηση ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θα έχουμε μια πολύ δύσκολη δουλειά, είναι μια ομάδα που παίζει με τρία στόπερ και είναι καλή στην αντεπίθεση και στην κατοχή της μπάλας. Είναι 50-50 και πρέπει να έχουμε τη μέγιστη συγκέντρωση, προσοχή και ενέργεια αξιοποιώντας το καλό μας ποδόσφαιρο για να το απολαύσουμε. Αύριο δεν είναι μια γιορτή ή καρναβάλι, θα δοθεί μια μάχη».

Για το αν οι Ρέλβας και Μουκουντί θα είναι διαθέσιμοι: «Δεν θα είναι έξυπνο να ανοίξουμε τα χαρτιά μας για το ποιοι είναι διαθέσιμοι. Θα πρέπει να μαντέψετε».

Για το αν ο Μαρίν θα ξεκινήσει: «Ο Ραζβάν είναι σε πολύ καλή κατάσταση από το ξεκίνημα, μετά υπήρξε μια φυσιολογική κάμψη, τώρα έχει επανέλθει. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ξεκινήσει».

Για την άποψή του για την Κραϊόβα: «Πρόκειται για μια ομάδα που μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες στιγμές στον αντίπαλο. Την έχω παρακολουθήσει. Έχουν αναπτύξει ένα εξαιρετικό πρότζεκτ που έχει βελτιωθεί. Άλλαξαν τον προπονητή τους, αλλά δεν έχουν αλλάξει το σύστημά τους. Γνωρίζω κάποιους παίκτες που έχει. Είναι μια ομάδα καλά οργανωμένη πίσω από την μπάλα, δυνατή στις αντεπιθέσεις. Παίζει με συγκεκριμένο τρόπο που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά αν χάσεις την προσοχή σου μπορεί να σε τιμωρήσει».

Για το αν του αρέσει να παίζει με περισσότερους παίκτες στον άξονα ή με ακραίους, έχοντας δοκιμάσει και τους δύο σχηματισμούς: «Ήταν αποτέλεσμα των περιστάσεων και να βρούμε κάποιες ιδέες. Είμαστε κοντά σε αυτό που προτιμώ να βλέπω, αλλά είναι σημαντικό να μπορείς να διαφοροποιείσαι. Να μπορείς να διαφοροποιείς το σχήμα, να έχεις τη δυνατότητα να αλλάζεις, να έχεις αυτό το όπλο. Με αυτά θα πολεμήσουμε και αύριο».

Για το τι σημαίνουν για τον ίδιο τα φετινά επιτεύγματα στην Ευρώπη σε σχέση με αυτό που θέλει να πετύχει: «Είναι μια υποχρέωση. Αισθανόμαστε περήφανοι γιατί είχαμε πει το καλοκαίρι ότι έχουμε τρεις διοργανώσεις. Στο Κύπελλο κάναμε το 4/4 και είμαστε στα προημιτελικά. Στο πρωτάθλημα είμαστε έναν βαθμό από την κορυφή και στην Ευρώπη περάσαμε από τους τρεις προκριματικούς και ο επόμενος στόχος ήταν να περάσουμε στην επόμενη φάση. Τώρα η κατάκτηση της θέσης στην πρώτη οκτάδα είναι κάτι που εκκρεμεί. Είναι πολύτιμη η αυριανή νίκη στο πλαίσιο αυτό και θα είναι ένας λόγος παραπάνω να πάρουμε τη νίκη για να πετύχουμε για πρώτη φορά επτά νίκες στην Ευρώπη σε μια σεζόν όπως είπατε».