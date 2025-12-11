Τα έσοδα έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής η ΑΕΚ από την παρουσία της στο Conference League.

Η ΑΕΚ ήταν εξαιρετική στη Σαμψούντα και πήρε σπουδαίο «διπλό» κόντρα στη Σάμσουν. Με αυτό το αποέλεσμα η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πρόσθεσε 400.000 ευρώ στα έσοδα της, τα οποία πλησιάζουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, καθώς έφτασαν 6.931.000 ευρώ.

Θυμίζουμε πως το πριμ εισόδου στη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA είναι 3.170.000 ευρώ, η Ένωση είχε εξασφαλίσει 530.000 ευρώ από την παρουσία της στα προκριματικά, 1.870.000 ευρώ από το Value Pillar, 400.000 ευρώ από τους θρίαμβους με Αμπερντίν - Φιορεντίνα και 133.000 μετά την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς.

Το ποσό των 28.000 ευρώ αντιστοιχεί στο μίνιμουμ μπόνους κατάταξης, το οποίο πολλαπλασιάζεται με βάση τη θέση που θα τερματίσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Τα χρήματα που διεκδικεί η ΑΕΚ