Η Σαμσουνσπόρ κάνει μεγάλο αγώνα για να γεμίσει το γήπεδο στο ματς με την ΑΕΚ.

Η Σαμσουνσπόρ έχει δυνατή έδρα, αλλά ο κόσμος της δεν δείχνει ιδιαίτερα ζεστός για το ματς με την ΑΕΚ το βράδυ της Πέμπτης, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του Conference League.

Η τουρκική ομάδα, η οποία δεν είχε κάνει sold out ούτε στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι, στα playoffs του Europa League, προσπαθεί με συνεχόμενα βίντεο, ακόμα κι επώνυμων, μεταξύ άλλων και ηθοποιού, ο οποίος είπε «θα γ...ε την ΑΕΚ», να συσπειρώσει τους οπαδούς της και να τους πείσει να βρεθούν στο γήπεδο.

Η Σαμσουνσπόρ, μάλιστα, με ανάρτησή της πριν λίγη ώρα, ενημέρωσε ότι η πληρότητα έως τώρα αγγίζει το 50%. Αναλυτικά όσα γράφει επίσημα η Σαμσουνσπόρ:

«Χωρητικότητα γηπέδου: 34.346

Διαθέσιμες θέσεις προς πώληση: 32.321

Αριθμός διαρκείας: 9.386

Εισιτήρια που πωλήθηκαν: 6.496

Πληρότητα: 49,1%

Στόχος: Να γεμίσουν οι εξέδρες στον αγώνα με την ΑΕΚ!

Μένουν οι τελευταίες 24 ώρες για να φτάσει η φωνή της πόλης μας σε όλη την Ευρώπη!».

UEFA Konferans Ligi, AEK Athens FC maçında satılan bilet sayısı:



• Stadyum Kapasitesi: 34.346

• Satılabilir Koltuk Sayısı: 32.321

• Kombine Bilet Sayısı: 9.386

• Satılan Bilet Sayısı: 6.496



🏟️ Doluluk Oranı: %49,1



Hedef: AEK Athens FC maçında tribünleri tamamen doldurmak!… — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) December 10, 2025

Νωρίτερα, η ΑΕΚ έδωσε όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με το meeting point των φίλων της πριν τον αγώνα με τη Σάμσουνσπορ για τη μεταφορά τους στο γήπεδο.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για τους οπαδούς της στη Σαμσούντα

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ θα ήθελε να ενημερώσει τους φιλάθλους της ομάδας μας για τη διαδικασία εισόδου στο γήπεδο της Σαμσουνσπόρ, στον αγώνα που θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 20:45 (19:45 ώρα Ελλάδος).

Όσοι ολοκλήρωσαν την προαγορά του εισιτηρίου τους μέσω του aekfc.gr, το έχουν ήδη λάβει στο e-mail τους σε ηλεκτρονική μορφή. Κατά την είσοδο τους στο γήπεδο θα πρέπει να το επιδείξουν εκτυπωμένο ή από το κινητό τους τηλέφωνο, μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.

To meeting point για τους φιλάθλους της ΑΕΚ θα είναι στην πλατεία Cumhuriyet Meydani, απ' όπου θα επιβιβαστούν σε λεωφορεία για τη μετάβασή τους στο γήπεδο. Το σημείο συνάντησης θα λειτουργεί από τις 17.00 (τοπική ώρα) και 45 λεπτά αργότερα θα αρχίσουν τα δρομολόγια των λεωφορείων.

Αυτός είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ τρόπος μετάβασης στο γήπεδο (πλην των οργανωμένων εκδρομών με αεροπλάνα και λεωφορεία), καθώς η μεμονωμένη μετακίνηση φιλοξενούμενων οπαδών απαγορεύεται. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με τσάντα μεγαλύτερη από μέγεθος χαρτιού Α4.

Θα θέλαμε για ακόμη μια φορά να σας ζητήσουμε να υπερασπιστείτε και να διαφυλάξετε το δικαίωμα της ομάδας μας να αγωνίζεται έχοντας πάντα στο πλευρό της τον κόσμο της, του οποίου η στήριξη είναι πολύτιμη και καθοριστική.

Είναι απόλυτη ανάγκη για συνεργασία με τις τοπικές Αρχές Ασφαλείας και την ασφάλεια του γηπέδου και για ανταπόκριση στις οδηγίες τους. Ακόμη περισσότερο είναι ανάγκη να προστατέψουμε την έδρα μας (που έχει ήδη δεχθεί τιμωρίες στο πρόσφατο παρελθόν) αποφεύγοντας εντελώς αχρείαστες ενέργειες που δεν βοηθούν σε τίποτα την ΑΕΚ και μόνο στρέφονται ενάντια στο συμφέρον της.

Η ομάδα σάς χρειάζεται κοντά της όλους και σε όλα τα παιχνίδια».