Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι οπαδοί της Σάμσουνσπορ ζήτησαν να φορέσει την εμφάνιση με τον Κεμάλ κόντρα στην ΑΕΚ»

Η Σάμσουνσπορ δεν είναι διατεθειμένη να φορέσει τη φανέλα με τα μάτια του Κεμάλ Ατατούρκ για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με την UEFA, παρά το αίτημα των οπαδών της.

Πριν από το ματς των προκριματικών του καλοκαιριού μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ είχε δημιουργηθεί θέμα από το γεγονός ότι ο τουρκικός σύλλογος φαινόταν διατεθειμένος να αγωνιστεί με τη φανέλα που απεικονίζει τα μάτια του Κεμάλ Ατατούρκ.

Τότε η UEFA είχε παρέμβει και δεν είχε επιτρέψει τη συγκεκριμένη κίνηση, ωστόσο οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας φέρεται να ζήτησαν κάτι αντίστοιχο από τη διοίκηση της Σάμσουνσπορ ενόψει του αυριανού αγώνα με την ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League στη Σαμσούντα.

Αυτό υποστηρίζει η τουρκική ιστοσελίδα Gazete Gercek, όμως, όπως προσθέτει, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Η Σάμσουνσπορ, όπως τονίζεται στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, δεν θέλει να δημιουργήσει ζήτημα με την UEFA με μια κίνηση που θα προκαλούσε και έτσι δεν πρόκειται να να επιλέξει τη συγκεκριμένη εμφάνιση, την οποία είχε φορέσει στο φετινό εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λέγκια.