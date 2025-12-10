Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ: Το βίντεο Τούρκου κωμικού για το ματς
Η ΑΕΚ έχει πολύ δύσκολη αποστολή το βράδυ της Πέμπτης στο γήπεδο στη Σαμσουνσπόρ για την πέμπτη αγωνιστική του Conference League.
Οι Τούρκοι έχουν δυνατή έδρα και το διαπίστωσε και τον περασμένο Αύγουστο ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επίσης έπαιξε στη Σαμσούντα, αλλά για τα playoffs του Europa League.
Η Σαμσουνσπόρ, η οποία έχει έμβλημα τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ σε ένα άλογο, ανέβασε στα social media βίντεο με γνωστούς Τούρκους ηθοποιούς και ανθρώπους της τέχνης, να εκφράζουν τη στήριξή τους στον σύλλογο και να καλούν τον κόσμο να γεμίσει το γήπεδο, χωρητικότητας 34.000 θεατών.
Ενας απ' αυτούς είναι ο Μαχσούν Καράτσα με 3,5 εκατομμύρια ακόλουθους στο instagram και περισσότερο από ένα εκατομμύριο στο Χ. Ο ίδιος, λοιπόν, ο οποίος είναι κωμικός, έχει πει στο βίντεο:
«Το βίντεο όπου έλεγα "θα γ...ε την ΑΕΚ" δεν το δέχτηκαν, γιατί μπορεί να προκαλούσε αντιδράσεις. Τέλος πάντων κι αυτό καλό είναι».
Το ποστάρισμα με τον Τούρκο ηθοποιό, που ανέβασε η Σαμσουνσπόρ.
Samsunspor için destek videosu çeken Röportaj Adam:— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) December 10, 2025
"AEK'yı s*keceğiz dediğim videoyu tepki çekebilir diye kabul etmediler. Neyse bu da olur." pic.twitter.com/Hm8GLYkgwM
