Σάμσουνσπορ - AEK: Πόσο κοστίζει το ταξίδι στη Σαμψούντα
Μια πόλη με μεγάλη ιστορία, αφού ιδρύθηκε αρχικά με το όνομα Αμισός από κατοίκους της Μιλήτου στα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ., η Σαμψούντα αποτελεί μια ξεχωριστή απόδραση στη Μαύρη Θάλασσα. Η παραλιακή πόλη που βρίσκεται στα βόρεια της Τουρκίας, στο γεωγραφικό διαμέρισμα του Πόντου, θα υποδεχτεί τους φιλάθλους της ΑΕΚ στις 11 Δεκεμβρίου, καθώς η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League στο «Samsun 19 May Stadium».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.