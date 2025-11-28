Ο Δημήτρης Βέργος γράφει από τη Φλωρεντία για το εξαιρετικό διάβασμα του Νίκολιτς, τη φοβερή ομαδικότητα και για το διπλό που ξαναβάζει την ΑΕΚ μέσα στο στόχο της οκτάδας.

Από χθες το πρωί, έχοντας ακούσει τον Μάρκο Νίκολιτς την παραμονή του αγώνα με τη Φιορεντίνα να μιλάει με αποφασιστικότητα, περπατώντας στους δρόμους της Φλωρεντίας είχα την αίσθηση ότι η ΑΕΚ θα εμφανιζόταν όπως θα έπρεπε στο χορτάρι του Αρτέμιο Φράνκι. Όχι ότι θα έφευγε σίγουρα με αυτό το σπουδαίο διπλό που κατάφερε να πάρει, αλλά ότι θα παρουσιαζόταν οργανωμένη, με ξεκάθαρο πλάνο και απόλυτη προσήλωση για ένα καλό αποτέλεσμα. Και τελικά οι κιτρινόμαυροι έκαναν το τέλειο "Italian Job".

Το διπλό αυτό φέρει την υπογραφή του Νίκολιτς. Άριστο διάβασμα με εξαιρετικό τακτικό πλάνο, δένοντας με αυτόν τον τρόπο «κόμπο» τον Βανόλι, με τον Σέρβο τεχνικό να διαβάζει πολύ σωστά το παιχνίδι και κατά τη διάρκειά του με τις κατάλληλες παρεμβάσεις από τον πάγκο. Το ίδιο άψογη ήταν και η εκτέλεση του σχεδίου από τους παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι όπως αποκάλυψε και ο Μαρίν μιλώντας στο Gazzetta το μόνο πράγμα που είχαν στο μυαλό τους όλες τις προηγούμενες μέρες ήταν το πώς θα έφευγαν με το διπλό από τη Φλωρεντία.

Η ΑΕΚ με ιδανική προετοιμασία, ομαδική δουλειά και πίστη στο πλάνο πριν το παιχνίδι, αλλά και κατά τη διάρκειά του, έβαλε τις βάσεις και πέτυχε αυτό το φανταστικό αποτέλεσμα, το οποίο αλλάζει ξανά τα δεδομένα για τους στόχους της στη League Phase του Conference League. Οι ελπίδες για πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα που είχαν αρχίσει να χάνονται μετά την γκέλα με τη Σάμροκ επανήλθαν και είναι στο χέρι της Ένωσης στα δύο ματς που απομένουν να το πετύχει.

Το βασικό συστατικό της ΑΕΚ για αυτό το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα είναι βέβαια η ομαδική προσπάθεια και το γεγονός ότι ο ένας θυσιαζόταν για τον άλλο. Φυσικά και υπήρξαν πρόσωπα που ξεχώρισαν λίγο περισσότερο, όπως για παράδειγμα οι Πινέδα και Μαρίν που έχουν κάνει ματσάρα στη μεσαία γραμμή, αλλά κανείς δεν υστέρησε και όλοι ήταν εκεί για να πανηγυρίσουν στο τέλος με τον κόσμο τους που έβαψε κιτρινόμαυρη τη Φλωρεντία δύο μέρες τώρα.

Τέτοια σπουδαία διπλά φτιάχνουν ακόμα περισσότερο το ευρωπαϊκό προφίλ της ομάδας, κάτι που το είχε ανάγκη σημαντικά η ΑΕΚ που ψάχνει να σηκώσει μπόι ξανά στην Ευρώπη. Παράλληλα το διπλό στη Φλωρεντία ήρθε σε ένα χρονικό σημείο κατά το οποίο το σύνολο του Νίκολιτς χτίζει πάνω σε συνεχόμενες καλές εμφανίσεις. Παρουσιάζει βελτίωση, έχει καθαρές ιδέες στο γήπεδο και εκπέμπει αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Το μοναδικό κακό μαντάτο της βραδιάς στη Φλωρεντία ήταν ο τραυματισμός του Ζίνι. Όσοι ήμασταν στο Αρτέμιο Φράνκι και το είδαμε από μέσα «παγώσαμε» εκείνη τη στιγμή. Τα λόγια του Νίκολιτς, αλλά και η ανάρτηση του ίδιου του Ανγκολέζου φορ ήρθαν να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και ας ελπίσουμε ότι δεν θα πρόκειται για κάτι σοβαρό. Στροφή πλέον στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Άλλωστε το πρόγραμμα «τρέχει» και χρόνος πολύς δεν υπάρχει με την ΑΕΚ να πηγαίνει στη Λεωφόρο ουσιαστικά με μια προπόνηση μετά την επιστροφή της από την Ιταλία.