Μαρίν στο Gazzetta: «Όλη την εβδομάδα μιλάγαμε για το πως θα γυρίζαμε από τη Φλωρεντία με τη νίκη»

Ο Ραζβάν Μαρίν μίλησε στο Gazzetta για την αποφασιστικότητα της ΑΕΚ για το διπλό επί της Φιορεντίνα και για τον στόχο της οκτάδας. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ

Η ΑΕΚ επιστρέφει σήμερα στην Αθήνα παίρνοντας ένα σπουδαίο διπλό απέναντι στη Φιορεντίνα στην Ιταλία, το οποίο όχι μόνο τη φέρνει πολύ κοντά στο να κλειδώσει την πρόκριση, αλλά την βάζει ξανά μέσα στο παιχνίδι για την πρώτη οκτάδα στη League Phase του Conference League.

Ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες της ΑΕΚ στο Αρτέμιο Φράνκι, ο Ραζβάν Μαρίν μίλησε στο Gazzetta στη μικτή ζώνη του Αρτέμιο Φράνκι και τόνισε πως όλη η ομάδα ήταν αποφασισμένη για να πάρει τη νίκη στη Φλωρεντία καθώς αυτό ήταν το μοναδικό θέμα συζήτησης όλη την εβδομάδα.

«Ήταν πολύ σημαντική νίκη. Ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε εδώ για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Για να είμαι ειλικρινής μιλάγαμε όλη την εβδομάδα για το πως θα επιστρέφαμε πίσω με το αποτέλεσμα. Το καταφέραμε, είμαστε χαρούμενοι και τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι της Κυριακής», σχολίασε ο 29χρονος Ρουμάνος μέσος, ο οποίος πρόσθεσε αναφορικά με τα στοιχεία που είχε η ΑΕΚ στο παιχνίδι της για να σημειώσει αυτή τη μεγάλη νίκη:

«Ήμασταν καλά οργανωμένοι, είχαμε καλή αμυντική λειτουργία, δεν μας δημιούργησαν πολλά προβλήματα και έπειτα βγαίναμε στις αντεπιθέσεις με την ποιότητά μας. Όποτε μπορούσαμε ελέγχαμε το παιχνίδι επίσης και πραγματικά πιστεύω ότι κάναμε ένα σπουδαίο παιχνίδι».

«Μπορούμε την οκτάδα, τώρα πρέπει να ετοιμαστούμε για τον Παναθηναϊκό»

Ο στόχος για να τερματίσει η ΑΕΚ στην πρώτη οκτάδα και να περάσει κατευθείαν στη φάση των 16 είναι και πάλι εφικτός. Ο Μαρίν θεωρεί πως οι κιτρινόμαυροι μπορούν να τα καταφέρουν, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κοιτάξουν πρώτα την αναμέτρηση με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία πριν υποδεχθούν την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να το πετύχουμε, βέβαια. Το επόμενο παιχνίδι είναι εκτός έδρας με τη Σάμσουνσπορ, ακόμα ένα δύσκολο ματς, αλλά αν έχουμε το ίδιο κίνητρο, την ίδια οργάνωση όπως απόψε, σίγουρα μπορούμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα εκεί. Και μετά έχουμε το τελευταίο παιχνίδι στην έδρα μας απέναντι στην Κραϊόβα, είναι μια ομάδα που γνωρίζω πολύ καλά. Νομίζω πως μπορούμε να τα καταφέρουμε», υποστήριξε.

Πλέον η ΑΕΚ στρέφει το βλέμμα της στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την Κυριακή, με την Ένωση να μην έχει πολύ χρόνο μπροστά της για να προετοιμαστεί. «Το πρωί θα επιστρέψουμε στην Αθήνα. Χρειάζεται να προσέξουμε τους εαυτούς μας και να κάνουμε μια καλή αποκατάσταση και μετά να ξεκουραστούμε για να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι της Κυριακής», ανέφερε ο Μαρίν.

Τέλος τον ρωτήσαμε και για την πολύ καλή συνεργασία που έχει με τον Ορμπελίν Πινέδα στη μεσαία γραμμή, με τον Μαρίν να τονίζει: «Παιχνίδι με παιχνίδι γινόμαστε καλύτεροι είτε με την μπάλα είτε χωρίς αυτήν. Χρειαζόμουν χρόνο για να προσαρμοστώ με όλους, να μάθω τους συμπαίκτες μου και πως να συνεργαζόμαστε με την μπάλα και όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Τώρα απλά χρειάζεται να συνεχίσω έτσι τη σκληρή δουλειά, να προπονούμαι καλά και τα αποτελέσματα σίγουρα θα έρθουν».