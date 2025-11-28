Ο Τζέκο ξέσπασε μετά την ήττα της Φιορεντίνα από την ΑΕΚ.

Έξαλλος ήταν ο Έντιν Τζέκο μετά το ματς της Φιορεντίνα με την ΑΕΚ.

Ο Βόσνιος φορ ξέσπασε εναντίον του κόσμου της ομάδας για τις αποδοκιμασίες που ακούγονταν στη διάρκεια του αγώνα.

Ο Τζέκο εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος μετά την ήττα της Φιορεντίνα στο πλαίσιο του UEFA Conference League, χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις τόσο για τον εαυτό του και τους συμπαίκτες του, όσο και για τη στάση των οπαδών.

Ο Τζέκο υπογράμμισε ότι οι φίλαθλοι της ομάδας αποδοκίμαζαν κάθε φορά που η Φιορεντίνα έχανε την κατοχή, κάτι που όπως είπε τον ενόχλησε ιδιαίτερα, αφού περίμενε μεγαλύτερη στήριξη μέσα στο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε: «Αν θέλετε, πείτε πως είμαστε μ...ες και ότι δεν αξίζουμε να φοράμε τη φανέλα. Δεν έχω θέμα. Αλλά στο σπίτι μας θέλω ο οπαδός να με στηρίζει, όχι να με αποδοκιμάζει κάθε φορά που κάνω λάθος.

Πρέπει να το ξεπεράσουμε μαζί αυτό και τέτοιες αντιδράσεις δεν βοηθούν. Στο τέλος του αγώνα ας αποδοκιμάσουν όσο θέλουν, αλλά κατά τη διάρκειά του χρειαζόμαστε υποστήριξη».