Conference League: Η βαθμολογία μετά τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ
Η ΑΕΚ πήρε μία τεράστιας βαθμολογικής σημασίας νίκη μέσα στην Φλωρεντία επί της Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League! Η Ένωση επικράτησε 1-0 χάρη στο γκολ του Γκατσίνοβιτς και πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς που την έφερε στην 10η θέση με επτά βαθμούς. Απομένουν δύο ματς για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στη League Phase, απέναντι στην πρωτοπόρο Σάμσουνσπορ εκτός έδρας και στην Κραϊόβα εντός.
Αναλυτικά η βαθμολογία του Conference League
- Σάμσουνσπορ 4 (9-2) 10
- Στρασβούργο 4 (7-4) 10
- Τσέλιε 4 (8-4) 9
- Σαχτάρ 4 (8-5) 9
- Μάιντς 4 (4-2) 9
- Ρακόβ 4 (7-2) 8
- ΑΕΚ Λάρνακας 4 (5-0) 8
- Ντρίτα 4 (4-2) 8
- Γιαγκελόνια 4 (4-2) 8
- ΑΕΚ 4 (9-4) 7
- Σπάρτα Πράγας 4 (5-2) 7
- Ράγιο Βαγιεκάνο 4 (8-6) 7
- Λωζάνη 4 (5-3) 7
- Σίγκμα Όλομουτς 4 (5-5) 7
- Κραϊόβα 4 (3-3) 7
- Λεχ Πόζναν 4 (9-6) 6
- Φιορεντίνα 4 (6-3) 6
- Κρίσταλ Πάλας 4 (6-4) 6
- Ζρίνσκι 4 (7-8) 6
- Άλκμααρ 4 (4-7) 6
- Ομόνοια 4 (4-3) 5
- Κουπόπιο 4 (4-3) 5
- Νόα 4 (4-4) 5
- Ριέκα 4 (2-2) 5
- Σκεντίγια 4 (2-4) 4
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4 (4-10) 4
- Ντιναμό Κιέβου 4 (6-7) 3
- Λέγκια 4 (3-5) 3
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 4 (4-7) 3
- Σπάρτανς 4 (3-6) 3
- Χάκεν 4 (4-6) 2
- Μπρέινταμπλικ 4 (2-7) 2
- Αμπερντίν 4 (3-10) 2
- Σέλμπουρν 4 (0-4) 1
- Σάμροκ Ρόβερς 4 (3-9) 1
- Ραπίντ Βιέννης 4 (2-12) 0
