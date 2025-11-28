Δείτε τη βαθμολογία του Conference League μετά το πέρας της 4ης αγωνιστικής και την θέση της ΑΕΚ στην κατάταξη μετά τη μεγάλη νίκη στην Φλωρεντία.

Η ΑΕΚ πήρε μία τεράστιας βαθμολογικής σημασίας νίκη μέσα στην Φλωρεντία επί της Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League! Η Ένωση επικράτησε 1-0 χάρη στο γκολ του Γκατσίνοβιτς και πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς που την έφερε στην 10η θέση με επτά βαθμούς. Απομένουν δύο ματς για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στη League Phase, απέναντι στην πρωτοπόρο Σάμσουνσπορ εκτός έδρας και στην Κραϊόβα εντός.

Αναλυτικά η βαθμολογία του Conference League