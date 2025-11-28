Οι δηλώσεις του Θωμά Στρακόσα στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη σπουδαία νίκη της ΑΕΚ επί της Φιορεντίνα.

Η ΑΕΚ «αρίστευσε» στο πιο δύσκολο παιχνίδι της στη League Phase του Conference League, καθώς υπέταξε τη Φιορεντίνα στο «Αρτέμιο Φράνκι» με 1-0. Ο Θωμάς Στρακόσα μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και στάθηκε στην ψυχολογία της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Θωμά Στρακόσα

«Ο προπονητής μας προετοίμασε πολύ καλά. Ειχαμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Πρεσάραμε ψηλά. Δεν αφήσαμε τη Φιορεντίνα να μας πιέσει. Εξαιρούμε τα κόρνερ. Έχουμε προπονηθεί πολύ καλά τον τελευταίο καιρό και δεν θέλουμε τον αντίπαλο να πάρει ανάσα.

Αλλάξαμε τον τρόπο που πιέζουμε. Γινόμαστε πιο επιθετικοί κι αυτές οι νίκες μας δίνουν περισσότερη εμπιστοσύνη. Να συνεχίσουμε έτσι. Είναι σημαντική νίκη, αλλά δεν είναι τελειωτική. Είναι πιο δύσκολο παιχνίδι το επόμενο. Το πιο δύσκολο θεωρώ που έχουμε ως τώρα.

Πρέπει να πάρουμε βαθμό ή βαθμούς κόντρα στη Σάμσουνσπορ. Η έδρα των Τούρκων είναι καλή. Στόχος να περάσουμε στην επόμενη φάση. Είναι και η 8άδα, αλλά στόχος η πρόκριση.

Από αύριο σκεφτόμαστε τον Παναθηναϊκό. Είναι σε καλό μομέντουμ κι αυτοί. Εχουν νέο καλό προπονητή. θα είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι».