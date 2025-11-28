Πήλιος: «Η ΑΕΚ είναι πάνω απ' όλα, τιμή το ενδιαφέρον της Αλβανίας»

Οι δηλώσεις του Σταύρου Πήλιου στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Φιορεντίνα και η αναφορά στην εθνική Αλβανίας.

O Σταύρος Πήλιος ήταν από τους κορυφαίους της ΑΕΚ στη νίκη στην έδρα της Φιορεντίνα και έκανε μια από τις κορυφαίες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Δικεφάλου. Ο αριστερός μπακ της Ένωσης μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για την εμφάνιση του, την κριτική που του ασκείται και το ενδεχόμενο να κληθεί στην εθνική Αλβανίας.

Οι δηλώσεις του Πήλιου

«Μαγική βραδιά για την ομάδα μας. Μεγάλο διπλό που μας φέρνει κοντά στην 8άδα. Πρέπει να πάρουμε όλα τα παιχνίδια για να μπούμε στην 8αδα. Μπήκαμε με διάθεση να πιέσουμε και να κερδίσουμε μπάλες. Κρατάμε τους τρεις βαθμούς. Κρατάω το κεφάλι χαμηλά και τα αυτιά μου κλειστά

Βρίσκουμε ρυθμό σιγά - σιγά. Η ομάδα είναι μέσα σε όλες τις διοργανώσεις. Πρέπει να βάζουμε πάνω από ένα γκολ για να κλειδώνουμε τα ματς και το έχουμε συζητήσει στα αποδυτήρια. Είναι από τις καλύτερες εμφανίσεις μου με την ΑΕΚ. Το σημαντικό είναι η ομάδα να κερδίζει.

Η αλήθεια είναι πως έχω ακούσει πολλά αυτό το διάστημα αλλά η ΑΕΚ είναι πάνω απ' όλα. Δεν έχω να αποδείξω κάτι. Όλη μου η ζωή με έφερε εδώ. Ευχαριστώ τους γονείς μου. Δεν σταματάω εδώ. Η δουλειά συνεχίζεται.

Είναι τιμή το να υπάρχει ενδιαφέρον από την εθνική Αλβανίας. Ότι διαβάζετε εσείς διαβάζω κι εγώ. Πρώτα η ΑΕΚ. Πάμε βήμα βήμα και προχωράμε».