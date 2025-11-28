ΑΕΚ: Πόσα χρήματα έχει εξασφαλίσει από το Conference League
Η ΑΕΚ ήταν εξαιρετική στη Φλωρεντία και πήρε σπουδαίο «διπλό» κόντρα στη Φιορεντίνα. Με αυτό το αποέλεσμα η Ένωση πρόσθεσε 400.000 ευρώ στα έσοδα της, τα οποία πλέον ξεπέρασαν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς έφτασαν 6.531.000 ευρώ.
Θυμίζουμε πως το πριμ εισόδου στη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA είναι 3.170.000 ευρώ, η Ένωση είχε εξασφαλίσει 530.000 ευρώ από την παρουσία της στα προκριματικά, 1.870.000 ευρώ από το Value Pillar, 400.000 ευρώ από το θρίαμβο επί της Αμπερντίν και 133.000 μετά την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς.
Το ποσό των 28.000 ευρώ αντιστοιχεί στο μίνιμουμ μπόνους κατάταξης, το οποίο πολλαπλασιάζεται με βάση τη θέση που θα τερματίσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
Τα χρήματα που διεκδικεί η ΑΕΚ
- Πριμ κατάταξης: 28.000 ευρώ επί τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (1ος Χ36, 2ος Χ 35 και ούτω καθεξής)
- Νίκη στη League Phase: 400.000 ευρώ
- Ισοπαλία στη League Phase: 133.000 ευρώ
- Πριμ για τις θέσεις 1-8 στη League Phase: 400.000 ευρώ
- Πριμ για τις θέσεις 9-16 στη League Phase: 200.000 ευρώ
- Πρόκριση στα Play Off: 200.000 ευρώ
- Πρόκριση στους «16»: 800.000 ευρώ
- Πρόκριση στα προημιτελικά: 1.300.000 ευρώ
- Πρόκριση στα ημιτελικά: 2.500.000 ευρώ
- Φιναλίστ: 4.000.000 ευρώ
- Κατάκτηση Conference League: 3.000.000
