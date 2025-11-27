Φιορεντίνα - ΑΕΚ: O Ζίνι σημάδεψε το δοκάρι (vid)
Στο 73ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα ο Ζίνι σημάδεψε την εσωτερική πλευρά του δοκαριού με καλό διαγώνιο σουτ.
Η ΑΕΚ έφτασε μια «ανάσα» από το δεύτερο γκολ στην έδρα της Φιορεντίνα. Ο Ζίνι πέρασε στο ματς στο 65' αντί του Κοϊτά, έδωσε «πνοή» στην επίθεση του Δικεφάλου και έφτασε εκατοστά μακριά από το να χριστεί σκόρερ.
Στο 73ο λεπτό ο Γκατσίνοβιτς άνοιξε την μπάλα στον Ανγκολέζο, ο οποίος έκανε καλό διαγώνιο σουτ εκτός περιοχής και σημάδεψε την εσωτερική πλευρά του κάθετου δοκαριού του Ντε Χέα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.