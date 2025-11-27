Στο 73ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα ο Ζίνι σημάδεψε την εσωτερική πλευρά του δοκαριού με καλό διαγώνιο σουτ.

Η ΑΕΚ έφτασε μια «ανάσα» από το δεύτερο γκολ στην έδρα της Φιορεντίνα. Ο Ζίνι πέρασε στο ματς στο 65' αντί του Κοϊτά, έδωσε «πνοή» στην επίθεση του Δικεφάλου και έφτασε εκατοστά μακριά από το να χριστεί σκόρερ.

Στο 73ο λεπτό ο Γκατσίνοβιτς άνοιξε την μπάλα στον Ανγκολέζο, ο οποίος έκανε καλό διαγώνιο σουτ εκτός περιοχής και σημάδεψε την εσωτερική πλευρά του κάθετου δοκαριού του Ντε Χέα.