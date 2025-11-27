Φιορεντίνα - ΑΕΚ: Το γκολ του Ρανιέρι δεν μέτρησε με υπόδειξη οφσάιντ
Στο 56ο λεπτό η Φιορεντίνα βρήκε δίχτυα στο ματς με αντίπαλο την ΑΕΚ με το τέρμα να ακυρώνεται έπειτα από υπόδειξη οφσάιντ.
Η Φιορεντίνα σκόραρε στη φάση όπου από κόρνερ η μπάλα στρώθηκε στον Παρίζι, ο οποίος σούταρε εκτός περιοχής και από κόντρα στον Γκούντμουντσον η μπάλα έφτασε στον Ρανιέρι, ο οποίος έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Υποδείχθηκε οφσάιντ στο 56' και στη συνέχεια η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε από το VAR για να ακυρωθεί το τέρμα των Ιταλών στον αγώνα με την ΑΕΚ. Μία απόφαση που έφερε τους πανηγυρισμούς των παικτών της ΑΕΚ.
