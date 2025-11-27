Φιορεντίνα - AEK: Η τεράστια ευκαιρία του Γιόβιτς για το 0-2 (vid)
Η ανώτερη ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα του αγώνα με τη Φιορεντίνα, έχοντας προβάδισμα, χάρη στο γκολ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο 35ο λεπτό, ενώ θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερο προβάδισμα, καθώς λίγο μετά το γκολ ο Λούκα Γιόβιτς έχασε τεράστια ευκαιρία για το 0-2.
Ο κορυφαίος του πρώτου μέρους, Σταύρος Πήλιος,έβγαλε σέντρα - ξυραφιά από τα αριστερά, ο διεθνής Σέρβος φορ έκανε την προβολή εξ επαφής αλλά δε βρήκε εστία και το 0-1 έμεινε μέχρι το φινάλε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.