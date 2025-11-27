Λίγο μετά το γκολ του Γκατσίνοβιτς ο Γιόβιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 2-0 για την ΑΕΚ στην έδρα της Φιορεντίνα.

Η ανώτερη ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα του αγώνα με τη Φιορεντίνα, έχοντας προβάδισμα, χάρη στο γκολ του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο 35ο λεπτό, ενώ θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερο προβάδισμα, καθώς λίγο μετά το γκολ ο Λούκα Γιόβιτς έχασε τεράστια ευκαιρία για το 0-2.

Ο κορυφαίος του πρώτου μέρους, Σταύρος Πήλιος,έβγαλε σέντρα - ξυραφιά από τα αριστερά, ο διεθνής Σέρβος φορ έκανε την προβολή εξ επαφής αλλά δε βρήκε εστία και το 0-1 έμεινε μέχρι το φινάλε.