Μπρινιόλι: «Περιμένουμε έναν δύσκολο αγώνα, εκπληκτικός γκολκίπερ ο Ντε Χέα»

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι στη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ στο Αρτέμιο Φράνκι μίλησε για τις δυσκολίες του ματς με τη Φιορεντίνα, αποθεώνοντας τον Ντε Χέα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι στη συνέντευξη Τύπου:

Για τη γνώμη του για τη Φιορεντίνα και αν θεωρεί πως δεν αξίζει να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Serie A: «Ξέρουμε ότι η Φιορεντίνα δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση στο πρωτάθλημα, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα. Διαθέτει καλούς παίκτες και η πορεία της στη διοργάνωση του Conference League δείχνει κάτι τέτοιο. Δεν περιμένουμε έναν αγώνα εύκολο, παρόλο που η Φιορεντίνα είναι σε λίγο κατάσταση άγχους. Έχει αλλάξει πρόσφατα τον προπονητή της, αλλά για μας δεν θα αλλάξει τίποτα. Εμείς θα δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας».

Για την κατάσταση στην ΑΕΚ που βρίσκεται κοντά στην κορυφή στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχει αρκετούς παίκτες που αγωνίστηκαν στο ιταλικό πρωτάθλημα στο παρελθόν: «Είμαστε πολλά παιδιά που έχουμε παίξει στη Serie A. Υπήρχαν κι άλλοι παίκτες πιο πριν, η ΑΕΚ έχει παράδοση σε αυτό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι προσπαθούμε για το καλύτερο, προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε ως ομάδα και να παίρνουμε καλά αποτελέσματα. Προς το παρόν αυτά είναι καλά, το πρωτάθλημα της Ελλάδας έχει αποκτήσει κύρος τελευταία και νομίζω πως τα πάμε αρκετά καλά».

Για το ότι στη Φιορεντίνα υπάρχει ο Ντε Χέα κάτω από την εστία και για τον Τζενάρο Γκατούζο στην Εθνική Ιταλίας, αλλά και το γκολ που είχε βάλει ως παίκτης της Μπενεβέντο στη Μίλαν: «Αναμφισβήτητα ο Ντε Χέα είναι εκπληκτικός τερματοφύλακας. Σε επίπεδο τεχνικό και ανθρώπινο. Θα είναι πολύ ωραίο να παίξω απέναντί του. Μου αρέσει να με θυμηθούν για το γκολ που είχα βάλει με τη Μπενεβέντο. Ήταν κάτι μοναδικό. Όσο για την Εθνική κι εγώ υποστηρίζω τον Γκατούζο και την Εθνική και του εύχομαι καλή επιτυχία και να πάει στο Μουντιάλ γιατί το χρειάζεται το ιταλικό ποδόσφαιρο».