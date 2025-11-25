Ο Ρόμπερτ Τζόουνς ορίστηκε για την αναμέτρηση ανάμεσα σε Φιορεντίνα και ΑΕΚ στη League Phase του Conference League (27/11).

Η UEFA αποφάσισε να ορίσει διαιτητή από την Premier League για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα στη Φλωρεντία, στο πλαίσιο της League Phase του Conference League.

Για την αναμέτρηση της Πέμπτης (27/11, 22:00) στο «Αρτέμιο Φράνκι», έχει επιλεγεί ο Ρόμπερτ Τζόουνς, 38χρονος Άγγλος διαιτητής που σφυρίζει στην Premier League από το 2019 και βρίσκεται σε διεθνείς διοργανώσεις από το 2023.

Στο ματς θα τον πλαισιώσουν οι συμπατριώτες του Νιλ Ντέιβς και Γουέιντ Σμιθ ως βοηθοί, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Τόνι Χάρινγκτον. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ντάρεν Ίνγκλαντ με βοηθό τον Τζέιμς Μπελ.