Εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ώρα όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια που είχε η ΑΕΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Φιορεντίνα για το Conference League.

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τη Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική του Group Phase του Conference League και θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της σε αυτή τη δύσκολη μάχη της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, μέσα σε περίπου μία ώρα, τα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή της η Ένωση έκαναν... φτερά και έτσι η ομάδα του Νίκολιτς θα έχει τη στήριξη των φίλων της στη μάχη της Φλωρεντίας.