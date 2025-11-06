Νίκολιτς: «Είναι ανεπίπτρεπτο, ο διαιτητής έφερε εκνευρισμό»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να «ζευγαρώσει» τα τρίποντα της στη League Phase του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχασε αρκετές ευκαιρίες και έμεινε στο 1-1, με τη Σάμροκ Ρόβερς, έχοντας πλέον 4 βαθμούς έπειτα από τρεις αγωνιστικές.

Ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του στην Cosmote TV στάθηκε στην αναποτελεσματικότητα της Ένωσης, ενώ άφησε αιχμές για τον διαιτητή.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Η μπάλα δεν είναι μαζί μας τις τελευταίες εβδομάδες. Είχαμε ευκαιρίες και σκοράραμε μόνο μια φορά με το πέναλτι. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Έπαιζαν με 10 παικτες πισω απο την μπάλα.

Ειμαι χαρούμενος με τους παίκτες μου, προσπάθησαν μέχρι το τέλος. Είχαμε πολλές καθυστερήσεις και ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί με τον τρόπο αυτόν. Κοίταξε το VAR δύο φορές από 5 λεπτά και έφερε εκνευρισμό αυτό. Το τελείωμα των φασεων ειναι το προβλημα μας.

Κακό αποτέλεσμα, θελαμε τη νίκη. Πρεπει να παρουμε τους 2 βαθμούς που αφήσαμε σήμερα. Έχουμε δύο ματς κόντρα σε Φιορεντινα και Σαμσνουσπόρ και πρεπει να τις κερδίσουμε. Δεν ξέρω τι έχει κάνει σήμερα η Φιορεντίνα».