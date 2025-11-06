Τι δείχνει το περσινό Conference League σχετικά με τους βαθμούς που χρειάζεται η ΑΕΚ για να περάσει στην επόμενη φάση.

Η ΑΕΚ είχε την πρώτη της ευρωπαϊκή απώλεια βαθμών στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς ήρθε ισόπαλη με τη Σάμροκ Ρόβερς, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να φτάνει τους 4 βαθμούς, στου... δρόμου τα μισά της League Phase του Conference League.

Μεγάλος στόχος για τον Δικέφαλο είναι να τερματίσει στην πρώτη 8αδα της βαθμολογίας, ώστε να αποφύγει τον ενδιάμεσο γύρο για τους «16». Πόσους όμως βαθμούς θα χρειστεί να συγκεντρώσει η Ένωση στη League Phase με βάση τα δεδομένα της περσινής σεζόν;

Πόσους βαθμούς θέλει η ΑΕΚ

Όπως αναφέραμε οι πρώτες 8 ομάδες πάνε απευθείας στη φάση των «16» του Europa League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα Play Offs.

Την περασμένη σεζόν η 8η Σερκλ Μπριζ συγκέντρωσε 11 βαθμούς και ευνοήθηκε σε τετραπλή ισοβαθμία με τις Γιαγκελόνια, Σάμροκ Ρόβερς και ΑΠΟΕΛ, ενώ η 7η Λέγκια Βερσοβίας είχε 12 βαθμούς.

Όσον αφορά την 24η θέση η Μπάτσκα Τόπολα είχε 7 βαθμούς όσους και οι Τσέλιε, Ομόνοια, Μόλντε και Χαρτς, με τους Σκωτσέζους να είναι η μοναδική ομάδα που έμεινε εκτός. Το εύρος από 9η έως 24η θέση ήταν από 7 έως 11 βαθμούς.