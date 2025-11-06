Conference League: Στη 10η θέση η ΑΕΚ!

Δείτε τη βαθμολογία της League Phase του Conference League μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ κόντρα στη Σάμροκ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Γκέλα για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αφού παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στη Σάμροκ Ρόβερς. Η Ενωση βρέθηκε στην 10η θέση, ωστόσο απομένουν και τα βραδινά παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής του Conference League. Θυμίζουμε, πως η ομάδα του Νίκολιτς ηττήθηκε στην πρεμιέρα της από την Τσέλιε στη Σλοβενία, διέλυσε την Αμπερντίν και αναδείχθηκε ισόπαλη κόντρα στους Ιρλανδούς. Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ΑΕΚ για τη League Phase του Conference League είναι εκτός έδρας, καθώς θα φιλοξενηθεί στην Ιταλία από τη Φιορεντίνα. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 22.00.

Δείτε τη βαθμολογία της League Phase του Conference League



1. Σαμσουνσπόρ 3 (7-0) 9

2. Τσέλιε 3 (7-2) 9

3. Μάιντς 3 (4-1) 9

4. ΑΕΚ Λάρνακας 3 (5-0) 7

5. Φιορεντίνα 3 (6-2) 6

6. Λωζάνη 2 (4-0) 6

7. Σαχτάρ 3 (6-4)

8. Κουόπιο 3 (4-2) 5

-----------------------

9. Ράκοβ 3 (3-1) 5

10. ΑΕΚ 3 (8-4) 4 ​​​​​​​

11. Ράγιο Βαγιεκάνο 2 (4-2) 4

12. Σπάρτα Πράγας 3 (4-2) 4

13. Στρασβούργο 2 (3-2) 4

14.Γιαγκελόνια 2 (2-1) 4

15. Νόα 3 (3-3) 4

16. Σίγκμα 3 (3-4) 4

17. Ζρίνσκι 2 (5-1) 3

18. Λεχ Πόζναν 2 (5-3) 3

19. Κρίσταλ Πάλας 2 (2-1) 3

20. Ριέκα 2 (1-1) 3

21. Λέγκια 3 (3-4) 3

22. Σκεντίγια 2 (1-2) 3

23. Άλκμααρ 2 (1-4) 3

24. Λίνκολν 2 (2-6) 3

------------------------

25. Ντρίτα 2 (2-2) 2

26. Χάκεν 2 (2-2) 2

27. Ομόνοια 2 (1-2) 1

28. Σέλμπουρν 2 (0-1) 1

29. Κραϊόβα 2 (1-3) 1

30. Σάμροκ 3 (2-7) 1

31. Μπρέινταμπλικ 3 (0-5) 1

32. Αμπερντίν 3 (2-9) 1

33. Σλόβαν Μπρατισλάβας 3 (2-6) 0

34. Ντινάμο Κιέβου 3 (0-5) 0

35. Χάμρουν 3 (0-5) 0

36. Ραπίντ 2 (1-7) 0