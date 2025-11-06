Conference League: Στη 10η θέση η ΑΕΚ!
Γκέλα για την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αφού παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στη Σάμροκ Ρόβερς. Η Ενωση βρέθηκε στην 10η θέση, ωστόσο απομένουν και τα βραδινά παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής του Conference League. Θυμίζουμε, πως η ομάδα του Νίκολιτς ηττήθηκε στην πρεμιέρα της από την Τσέλιε στη Σλοβενία, διέλυσε την Αμπερντίν και αναδείχθηκε ισόπαλη κόντρα στους Ιρλανδούς. Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ΑΕΚ για τη League Phase του Conference League είναι εκτός έδρας, καθώς θα φιλοξενηθεί στην Ιταλία από τη Φιορεντίνα. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 22.00.
Δείτε τη βαθμολογία της League Phase του Conference League
1. Σαμσουνσπόρ 3 (7-0) 9
2. Τσέλιε 3 (7-2) 9
3. Μάιντς 3 (4-1) 9
4. ΑΕΚ Λάρνακας 3 (5-0) 7
5. Φιορεντίνα 3 (6-2) 6
6. Λωζάνη 2 (4-0) 6
7. Σαχτάρ 3 (6-4)
8. Κουόπιο 3 (4-2) 5
-----------------------
9. Ράκοβ 3 (3-1) 5
10. ΑΕΚ 3 (8-4) 4
11. Ράγιο Βαγιεκάνο 2 (4-2) 4
12. Σπάρτα Πράγας 3 (4-2) 4
13. Στρασβούργο 2 (3-2) 4
14.Γιαγκελόνια 2 (2-1) 4
15. Νόα 3 (3-3) 4
16. Σίγκμα 3 (3-4) 4
17. Ζρίνσκι 2 (5-1) 3
18. Λεχ Πόζναν 2 (5-3) 3
19. Κρίσταλ Πάλας 2 (2-1) 3
20. Ριέκα 2 (1-1) 3
21. Λέγκια 3 (3-4) 3
22. Σκεντίγια 2 (1-2) 3
23. Άλκμααρ 2 (1-4) 3
24. Λίνκολν 2 (2-6) 3
------------------------
25. Ντρίτα 2 (2-2) 2
26. Χάκεν 2 (2-2) 2
27. Ομόνοια 2 (1-2) 1
28. Σέλμπουρν 2 (0-1) 1
29. Κραϊόβα 2 (1-3) 1
30. Σάμροκ 3 (2-7) 1
31. Μπρέινταμπλικ 3 (0-5) 1
32. Αμπερντίν 3 (2-9) 1
33. Σλόβαν Μπρατισλάβας 3 (2-6) 0
34. Ντινάμο Κιέβου 3 (0-5) 0
35. Χάμρουν 3 (0-5) 0
36. Ραπίντ 2 (1-7) 0
