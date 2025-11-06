Τα έσοδα έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής η ΑΕΚ από την παρουσία της στο Conference League.

Η ΑΕΚ «γκέλαρε» στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς ήρθε ισόπαλη με τη Σάμροκ Ρόβερς. Με αυτό το αποέλεσμα η Ένωση πρόσθεσε 133.000 ευρώ στα έσοδα της, τα οποία πλέον ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια ευρώ, καθώς έφτασαν 6.131.000 ευρώ.

Θυμίζουμε πως το πριμ εισόδου στη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA είναι 3.170.000 ευρώ, η Ένωση είχε εξασφαλίσει 530.000 ευρώ από την παρουσία της στα προκριματικά, 1.870.000 ευρώ από το Value Pillar και 400.000 ευρώ από το θρίαμβο επί της Αμπερντίν.

Το ποσό των 28.000 ευρώ αντιστοιχεί στο μίνιμουμ μπόνους κατάταξης, το οποίο πολλαπλασιάζεται με βάση τη θέση που θα τερματίσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Τα χρήματα που διεκδικεί η ΑΕΚ