Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (16/4) ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο για το Conference League.

Η μεγάλη ώρα είναι τώρα για την ΑΕΚ στην Ευρώπη, καθώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι έτοιμη για τον επαναληπτικό των προημιτελικών του Conference League.

Η Ένωση υποδέχεται στην Allwyn Arena τη Ράγιο Βαγεκάνο και καλείται να κάνει μια ιστορική ανατροπή, μετά την ήττα με 3-0 στη Μαδρίτη τη Μεγάλη Πέμπτη. Με πίστη και τον κόσμο στο πλευρό του, ο Δικέφαλος θα τα δώσει όλα για ένα εισιτήριο στην τετράδα.

Το ματς θα κάνει σέντρα στις 22:00 και η μετάδοση θα γίνει από το Cosmote Sport 2 αλλά και τον ΑΝΤ1.