ΑΕΚ: Οι αγκαλιές και το φιλί του Ηλιόπουλου στον Νίκολιτς μετά την ιστορική «εξάρα»
Ιστορική βραδιά για την ΑΕΚ. Ο Δικέφαλος διέσυρε την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια με 6-0 και «ισοφάρισε» την πιο ευρεία ευρωπαϊκή της νίκη.
Πρόκειται για ένα αποτέλσμα που έρχεται ως αντίδραση μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ και δεδομένα θα δώσει ψυχολογία ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.
Μετά το ματς ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και συνεχάρη τον Μάρκο Νίκολιτς με αγκαλιά και ένα φιλί, δείχνοντας ξεκάθαρα τη στήριξη του στον Σέρβο τεχνικό.
Όπως συνηθίζει ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου αγκάλιασε και τους ποδοσφαιριστές του για να τους συγχαρεί.
