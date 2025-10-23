Τα έσοδα έχει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής η ΑΕΚ από την παρουσία της στο Conference League.

Η ΑΕΚ πήρε το παρθενικό της τρίποντο στη League Phase, καθώς συνέτριψε με ευκολία την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με αυτήν τη νίκη ο Δικέφαλος πρόσθεσε 400.000 ευρώ στα έσοδα της, τα οποία πλέον άγγιξε τα 6 εκατομμύρια ευρώ ή πιο συγκεκριμένα 5.998.000 ευρώ.

Θυμίζουμε πως το πριμ εισόδου στη League Phase της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA είναι 3.170.000 ευρώ, η Ένωση είχε εξασφαλίσει 530.000 ευρώ από την παρουσία της στα προκριματικά, 1.870.000 ευρώ από το Value Pillar, ενώ 28.000 ευρώ αντιστοιχούν στο μίνιμουμ μόνους κατάταξης, το οποίο πολλαπλασιάζεται με βάση τη θέση που θα τερματίσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Τα χρήματα που διεκδικεί η ΑΕΚ