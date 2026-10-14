Σαχτάρ – ΑΕΚ: Τραγικό λάθος Μπρινιόλι και 2-1 για τους Ουκρανούς
Με το ματς στο Στάμφορντ Μπριτζ ανάμεσα στην Σαχτάρ και την ΑΕΚ για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League να είναι στο 80', οι Ουκρανοί κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα σε μια φάση που όλα πήγαν στραβά για τους «κιτρινόμαυρους».
Αρχικά έπαιζαν με 10 παίκτες καθώς ο Γιόβιτς άργησε να βγει αλλαγή και έτσι ο Βάργκα έμεινε ένα λεπτό εκτός. Σαν να μην έφτανε αυτό ήρθε και το τραγικό λάθος του Μπρινιόλι στο σουτ του Τομπίας για να γίνει το 2-1 για την Σαχτάρ.,
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