Η σκωτσέζικη ομάδα θα έχει τη συμπαράσταση περίπου 1.000 οπαδών της στο ματς με την ΑΕΚ και ήδη μία ώρα πριν τη σέντρα πήραν θέση στις εξέδρες κι έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους.

Από νωρίς το ίδιο έκαναν και στο Μοναστηράκι καταναλώνοντας φυσικά πολλά λίτρα μπύρας.

