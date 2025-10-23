ΑΕΚ - Αμπερντίν: Δυναμική παρουσία οι Σκωτσέζοι οπαδοί
Δυναμική παρουσία στην OPAP Arena θα έχουν οι οπαδοί της Αμπερντίν.
Η σκωτσέζικη ομάδα θα έχει τη συμπαράσταση περίπου 1.000 οπαδών της στο ματς με την ΑΕΚ και ήδη μία ώρα πριν τη σέντρα πήραν θέση στις εξέδρες κι έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους.
Από νωρίς το ίδιο έκαναν και στο Μοναστηράκι καταναλώνοντας φυσικά πολλά λίτρα μπύρας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
And we’ve arrived - let’s do this!! 👊🇬🇷⭐️⭐️🔴⚪️⚽️#aberdeen #inverurie #redarmy #dandies #COYR #dandydons #standfree #pittodrie @aberdeenfc #afc #football #scottishcupwinners pic.twitter.com/fdhxSFf47K— Aberdeen FC Inverurie Supporters Club (@isc_afcsuppclub) October 23, 2025
Aberdeen fans already in and singing 🏟️ pic.twitter.com/XcrE2RXRSm— Ryan Cryle (@RyanCryle) October 23, 2025
