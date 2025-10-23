ΑΕΚ: «Θα ενεργοποιηθεί νέα τιμωρία κλεισίματος θυρών στην OPAP Arena σε περίπτωση καπνογόνων»

Η ΑΕΚ έστειλε μήνυμα προς τον κόσμο της ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με την Αμπερντίν στην OPAP Arena.

Στο αποψινό (19:45) παιχνίδι με την Αμπερντίν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League οι κάτω θύρες στο ένα πέταλο της OPAP Arena (19-21-23-25) θα είναι κλειστές λόγω της ποινής που έχει επιβληθεί από την UEFA.

Μάλιστα η ΑΕΚ προειδοποιεί πως θα επιβληθεί αντίστοιχη τιμωρία και στο επόμενο ευρωπαϊκό ματς σε περίπτωση που υπάρξουν νέα περιστατικά με άναμμα καπνογόνων απόψε καθώς υπάρχει νέα ποινή με διετή αναστολή από το παιχνίδι με την Άντερλεχτ.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ προς τον κόσμο ενόψει Αμπερντίν

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι οι θύρες του γηπέδου μας για τον αποψινό (23/10, 19.45) αγώνα με την Αμπερντίν για το UEFA Conference League, θα ανοίξουν στις 16.45.

Εν όψει του αποψινού ματς, σας θυμίζουμε ότι θα εκτίσουμε ποινή κλεισίματος των θυρών 19-21-23-25. Σας θυμίζουμε επίσης ότι επιβλήθηκε για καπνογόνα στον αγώνα με την Άντερλεχτ και ότι στα πλαίσια της νέας ποινής υπάρχει νέα τιμωρία για τις ίδιες θύρες του γηπέδου με διετή αναστολή, η οποία θα ενεργοποιηθεί άμεσα, σε περίπτωση που απόψε ή σε κάποιο επόμενο ευρωπαϊκό εντός έδρας ματς έχουμε ανάλογα περιστατικά. Ταυτόχρονα είναι αυτονόητο πως όσο υπάρχουν παραπτώματα που επιφέρουν ανάλογες ποινές, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μεγαλύτερης τιμωρίας.

Πρέπει, λοιπόν, να προστατεύσουμε την έδρα μας. Είναι πολύ απλό, είναι στο χέρι μας. Αρκεί να μην ανάψει κανένα καπνογόνο, καμιά φωτοβολίδα, κανένα βεγγαλικό ή στρόμπο.

Στην περίμετρο έξω από το γήπεδό μας, θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι και έλεγχοι στην είσοδο των θυρών. Μην έρθετε χωρίς εισιτήριο ή έχοντας μαζί σας κράνη μηχανής, σάκους ή σακίδια. Εντός γηπέδου δεν επιτρέπεται η κατάληψη διαδρόμων.

Σας περιμένουμε απόψε στο Σπίτι Μας, για να ζήσουμε μια σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά κοντά στην Ομαδάρα Μας».