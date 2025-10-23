Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με αντίπαλο την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μετά την ήττα από την Τσέλιε καλείται να κάνει την πρώτη της νίκη στη League Phase του Conference League στην αναμέτρηση με την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (19:45) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα του Δικεφάλου.

Ο Σέρβος τεχνικός θα παρατάξει την Ένωση σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με του Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πένραϊς μπροστά του. Πινέδα - Μάνταλος δίδυμο στα χαφ, με τον Μαρίν σε επιτελικό ρόλο, αν και ο Ρουμάνος με τον διεθνή Έλληνα χαφ μπορούν να αλλάζουν ρόλους. Ελίασον - Κοϊτά εξτρέμ και φορ ο Πιερό.

Σε σχέση με την ήττα από τον ΠΑΟΚ οι Πήλιος, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς και Μοκουντί είναι στον πάγκο, ενώ ο Ζοάο Μάριο δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίσρα. Θυμίζουμε πως ο Καμερουνέζος στόπερ ούτως ή άλλως έκανε υπέρβαση για να πάιξει με τους Θεσσαλονικείς και συνεπώς ο Νίκολιτς επέλεξε να τον αφήσει στον πάγκο με τον Βίντα να είναι ο παρτενέρ του Ρέλβας στα στόπερ.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς - Πινέδα, Μάνταλος - Ελίασον, Μαρίν, Κοϊτά - Πιερό

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Aγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Λιούμπισιτς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος