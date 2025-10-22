Πένραϊς: «Αρχίζω και προσαρμόζομαι, εκπληκτική η ατμόσφαιρα των οπαδών μας»

Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ, Τζέιμς Πένραϊς δήλωσε ενθουσιασμένος από την επιλογή να έρθει στην Ένωση, τόνισε ότι προσαρμόζεται στην Αθήνα και δήλωσε εντυπωσιασμένος από τους οπαδούς της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζέιμς Πένραϊς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Αμπερντίν στην OPAP Arena:

Για τη ζωή στην Αθήνα: «Είμαι ενθουσιασμένος. Είναι μια τεράστια αλλαγή για τη ζωή και στο επαγγελματικό μου κομμάτι σε μια νέα ομάδα. Είχα την ανάγκη να προσαρμοστώ αλλά όταν θα τελειώσω την καριέρα μου θα είμαι περήφανος για την παρουσία μου στην ΑΕΚ και θα έχω κερδίσει πολλά».

Για το ότι δεν είχε παίξει πολλά ματς ως τώρα: «Ολοι θέλουν να παίζουν όσο περισσότερο γίνεται. Υπήρχαν όμως κάποια ζητήματα ως προς την προσαρμογή. Έμεινα για ένα μήνα σε ξενοδοχείο, αλλά αρχίζω και προσαρμόζομαι. Μου αρέσει η Αθήνα, η οικογένειά μου είναι περισσότερο εδώ και θα πάνε καλύτερα τα πράγματα».

Για την Αμπερντίν: «Ξέρω την Αμπερντίν, ξέρω πολλά παιδιά που αγωνίζονται στην ομάδα. Αλλά είναι διαφορετικό να παίζεις με την Αμπερντίν στη Σκωτία από ότι στην Ευρώπη. Θα είναι δυνατό παιχνίδι και η ΑΕΚ θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει. Η βαθμολογική θέση μιας ομάδας δεν λέει πάντα την αλήθεια. Είναι μια ποιοτική ομάδα και στη δημιουργία και στην άμυνα. Δεν είναι στην καλύτερη στιγμή τους αλλά είναι ένας δύσκολος αντίπαλος».

Για την πρώην ομάδα του την Χαρτς και το μεγάλο ματς με τη Σέλτικ που ακολουθεί: «Προσπαθώ να την παρακολουθώ τη Χαρτς. Θέλω να κερδίσει, ναι».

Για το αν έχει ως στόχο την κλήση στην Εθνική Σκωτίας: «Ένας λόγος που ήρθα σε ένα τεράστιο κλαμπ όπως η ΑΕΚ ήταν να αυξήσω τις πιθανότητές μου να παίξω στην Εθνική Σκωτίας και ελπίζω πως θα τα καταφέρω».

Για το τι ατμόσφαιρα πρέπει να περιμένει η Αμπερντίν στην OPAP Arena: «Θα είναι μια ζωντανή ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί μας δημιουργούν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, νομίζεις ότι θα μπουν και θα σκοράρουν για μας.

Για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Ήταν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Δυστυχώς δεν ήταν καλό το αποτέλεσμα. Ελπίζω ότι αύριο θα πάρουμε τους τρεις βαθμούς».