Κυζιρίδης στο Gazzetta: «Δεν μου γέμισε το μάτι η Αμπερντίν, είχαν σημαντικές αδυναμίες σε πολλά στοιχεία του παιχνιδιού»

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης μιλάει στο Gazzetta για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Αμπερντίν και στέκεται στην προβληματική εικόνα των Σκωτσέζων ως τώρα στη σεζόν.

Η ΑΕΚ μετά το κακό ξεκίνημά της στη League Phase του Conference League και την ήττα από την Τσέλιε στη Σλοβενία, υποδέχεται την Αμπερντίν στη Φιλαδέλφεια, ψάχνοντας το πρώτο της τρίποντο στο κυρίως πιάτο της διοργάνωσης. Απέναντί της, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα έχει ένα σύνολο που γνωρίζει καλά ένας Έλληνας.

Ο Αλέξανδρος Κυριζίδης έχει προλάβει, φορώντας τη φανέλα της Χαρτς, να αντιμετωπίσει την Αμπερντίν στην πρεμιέρα της ομάδας του Εδιμβούργου στο σκωτσέζικο πρωτάθλημα. Έτσι, ο 25χρονος αριστερός εξτρέμ καταθέτει στο Gazzetta το report του για την προσεχή αντίπαλο των κιτρινόμαυρων.

Ο Έλληνας παίκτης καθιστά σαφές πως η Αμπερντίν στην έως τώρα πορεία της στη σεζόν έχει δείξει σημαντικές αδυναμίες, ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως πρόκειται για ένα κλαμπ που χαίρει εκτίμησης στη Σκωτία. Μάλιστα, ο Κυζιρίδης κάνει και έναν παραλληλισμό με τις αναμετρήσεις του καλοκαιριού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ρέιντζερς.

Έχετε παίξει με την Αμπερντίν; Πώς την είδες;

Ναι, παίξαμε απέναντί τους την πρώτη αγωνιστική. Δεν τα πηγαίνουν καλά φέτος. Πρώτη φορά σκόραραν και κέρδισαν μετά από επτά αγώνες στην έβδομη αγωνιστική του πρωταθλήματος, σε ένα ματς με την Νταντί. Σαν ομάδα περίμενα κάτι καλύτερο, γιατί πέρσι πήραν το Κύπελλο και περίμενα να δω μία Αμπερντίν που θα πρωταγωνιστεί.

Ως κλαμπ πως την αντιμετωπίζουν στη Σκωτία;

Γενικά ως όνομα στη Σκωτία είναι πολύ μεγάλο. Έχει πολύ κόσμο να την ακολουθεί και έχει τον σεβασμό όλων των ανθρώπων του ποδοσφαίρου στη Σκωτία.

Σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα;

Όταν παίξαμε, η Αμπερντίν δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Δεν είδα κάποιον παίκτη που να μπορώ να πω ότι αυτός θέλει ξεχωριστή προσοχή. Τύπου να μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Αυτό που είδα, δεν μου γέμισε το μάτι. Είχαν σημαντικές αδυναμίες σε πολλά στοιχεία του παιχνιδιού. Είδα μία ομάδα που ήρθε να παίξει, απλά για να παίξει. Δεν είδα κάποιο πλάνο στον αγωνιστικό χώρο από την πλευρά τους.

Επηρεάζονται όταν παίζουν εκτός έδρας;

Οι ίδιοι λένε ότι στην έδρα τους εμφανίζονται πιο δυνατοί. Έχουν τον κόσμο τους στο πλευρό τους και νιώθουν πιο άνετα. Μέχρι στιγμής από όσα έχω δει, δεν είναι μία ομάδα που μπορώ να πω ότι θα έρθει στην Αθήνα για να παίξει με την ΑΕΚ και θα πάρει έστω το «Χ».

Στην Ευρώπη, όμως, ίσως είναι λίγο διαφορετικά τα παιχνίδια τους, συγκριτικά με τους αγώνες στο σκωτσέζικο πρωτάθλημα. Συμφωνείς;

Ναι, το είδαμε και στους αγώνες του Παναθηναϊκού με τους Ρέιντζερς το καλοκαίρι. Στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, μπορεί ο καθένας να πάρει βαθμό τους Ρέιντζερς. Ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να έχει προκριθεί απέναντι σε αυτήν την ομάδα. Άλλο το πρωτάθλημα και άλλο η Ευρώπη.

Θεωρείς πως μία ομάδα όπως η Αμπερντίν μπορεί να έχει πρόβλημα όταν μέσα στη σεζόν έχει και ευρωπαϊκά ματς, με βάση τις απαιτήσεις του σκωτσέζικου πρωταθλήματος;

Σίγουρα και αν δεν έχεις ένα μεγάλο ρόστερ, θα έχεις σημαντικά προβλήματα. Στη Χαρτς το ρόστερ αποτελείται από 34 παίκτες, που όλοι τους βρίσκονται σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ακόμα και αν είχαμε Ευρώπη, δεν θα είχαμε προβλήματα. Όταν το ρόστερ αποτελεί από 23 παίκτες και από αυτούς βασίζεσαι σε 12-13, είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρεις.