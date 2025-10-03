ΑΕΚ Λάρνακας: Έγραψε ιστορία ο 15χρονος Δαυίδ Γερασίμου, ο νεαρότερος στο Conference League!
Ένα βράδυ που δεν θα ξεχάσει ποτέ έζησε την Πέμπτη (2/10) ο Δαυίδ Γερασίμου! Στην αναμέτρηση της ΑΕΚ Λάρνακας με την Άλκμααρ στην πρεμιέρα του Conference League, ο νεαρός ποδοσφαιριστής της κυπριακής ομάδας πέρασε στο ματς στο 84ο λεπτό γράφοντας ιστορία στη διοργάνωση!
Καθώς έγινε ο νεότερος σε ηλικία παίκτης που αγωνίστηκε ποτέ στο -νεοσύστατο- Conference, προτού καλά-καλά «κλείσει» τα 16 του χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, έκανε το ιστορικό του ντεμπούτο στην Ευρώπη σε ηλικία 15 ετών και 334 ημερών και έγινε ο νεαρότερος όλων!
David Gerasimou: the youngest player in Conference League history 🤯#UECL | @AEKLARNACA pic.twitter.com/7lFUOizOr4— UEFA Conference League (@Conf_League) October 3, 2025
Με το σκορ στο 4-0 υπέρ της ΑΕΚ Λάρνακας, ο προπονητής του, Ιμανιόλ Ιδιακέθ, αποφάσισε να τον ρίξει στο ματς χαρίζοντάς του μία μοναδική στιγμή έστω και για τα λίγα λεπτά που αγωνίστηκε! Ο Γερασίμου αγωνίζεται από το περασμένο καλοκαίρι στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε στις ακαδημίες του συλλόγου. Ο 15χρονος Κύπριος αριστερός εξτρέμ έχει φορέσει επίσης την φανέλα της Εθνικής Κύπρου εκπροσωπώντας την Κ16 και την Κ17, με τις οποίες μετράει τέσσερα συνολικά γκολ. Να σημειωθεί ότι το σχετικό ρεκόρ «κρατούσε» από το 2023 ο Αγιούμπ Μπουαντί της Λιλ (16 ετών και 3 ημερών).
