Εκμεταλλευόμενη στο έπακρο το αριθμητικό της πλεονέκτημα, η ΑΕΚ Λάρνακας συνέτριψε την Άλκμααρ με 4-0 για την τέλεια πρεμιέρα της στο Conference League. «Τρίποντο» για Φιορεντίνα και Σαχτάρ.

ΑΕΚ Λάρνακας - Άλκμααρ 4-0

Κάτι παραπάνω από πειστική ήταν η εμφάνιση της ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Άλκμααρ, με την κυπριακή ομάδα να αξιοποιεί άψογα το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε από το δεύτερο μόλις λεπτό, νικώντας με 4-0 στην πρεμιέρα της στο Conference League. Οι Ολλανδοί έμειναν με δέκα μετά άσχημο μαρκάρισμα του Πενέτρα, αποσυντονίστηκαν και ηττήθηκαν με... κάτω τα χέρια. Ο Ρούμπιο άνοιξε το σκορ στο 25' και στο β' μέρος η ΑΕΚ Λάρνακας πάτησε το πόδι στο γκάζι βάζοντας ακόμη τρία γκολ. Ο Μπάγιτς στο 54', ο Ιβάνοβιτς στο 73' και το «κερασάκι» του Ροντέν στο 83' διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

Φιορεντίνα - Σίγκμα Όλομουτς 2-0

Έστω και με το ισχνό 2-0, η Φιορεντίνα πήρε τους τρεις βαθμούς απέναντι στη Σίγκμα Όλομουτς. Οι Βιόλα υπερείχαν στο πρώτο μέρος και βρήκαν το γκολ που τους έβαλε μπροστά στο 27' με τον Πίκολι. Στη συνέχεια είχαν και δοκάρι και ακυρωθέν γκολ και τελικά το δεύτερο τέρμα ήρθε από τον Εντούρ στις καθυστερήσεις.

Αμπερντίν - Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-3

«Απόδραση» για τη Σαχτάρ στην έδρα της Αμπερντίν, καθώς οι Ουκρανοί επικράτησαν 3-2 παίρνοντας τους τρεις βαθμούς. Η Αμπερντίν προηγήθηκε με το πέναλτι του Κάρλσον στο 8', όμως στη συνέχεια... κατέρρευσε. Στο 39', ο Ναζαρίνα ισοφάρισε σε 1-1, ενώ με δύο γρήγορα γκολ των Φερέιρα (54') και Ενρίκε (60') στην επανάληψη, η Σαχτάρ πήρε «αέρα». Οι Σκωτσέζοι απλώς μείωσαν με τον Ντέβλιν στο 69ο λεπτό.

Λέγκια - Σάμσουνσπορ 0-1

Νίκη και για την Σάμσουνσπορ που έφυγε με το 1-0 από την έδρα της Λέγκια. Ο Μουσάμπα πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης στο 10ο λεπτό, ενώ η Λέγκια είχε ακυρωθέν γκολ στο φινάλε.

Ρακόβ - Κραϊόβα 2-0

Με νίκη ξεκίνησε η Ρακόβ επικρατώντας 2-0 της Κραϊόβα. Ο Πιένκο έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους στο 47' και τα πράγματα απλούστευσαν στο 53' όταν η Κραϊόβα έμεινε με δέκα. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 80' ο Ρέπκα.

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Στρασβούργο 1-2

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε το Στρασβούργο που «άλωσε» την Μπρατισλάβα επικρατώντας της Σλόβαν -του βασικού Κυριάκου Σαββίδη- με 2-1. Το αυτογκόλ του Γιραγιάνγκ έδωσε προβάδισμα στους Γάλλους (26'), προτού ο Ουατάρα κάνει το 2-0 στο 41'. Η Σλόβαν επέστρεψε στο ματς μειώνοντας με τον Ιμπραχίμ στο 64', αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα.

Σέλμπουρν - Χάκεν 0-0

Άνοστο και χωρίς τέρματα τελείωσε το παιχνίδι της Σέλμπουρν και της Χάκεν. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 και μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

Σπάρτα Πράγας - Σάμροκ Ρόβερς 4-1

Πρεμιέρα με το «δεξί» έκανε και η Σπάρτα Πράγας, καθώς οι Τσέχοι «κατάπιαν» με 4-1 την Σάμροκ Ρόβερς. Στο 33' ο Σάντιλεκ και στο 45' ο Σουχόμελ έδωσαν ξεκάθαρο προβάδισμα στη Σπάρτα και ο Σόρενσεν στο 50' έκανε το 3-0. Η Σάμροκ κατάφερε να μειώσει σε 3-1, προτού ο Χαράσλιν γράψει το τελικό 4-1 στο 90ό λεπτό.