Οι δηλώσεις του Ντέρεκ Κουτέσα στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα της ΑΕΚ στην έδρα της Τσέλιε.

Η ΑΕΚ μπορεί να βρήκε γρήγορο γκολ με τον Ντέρεκ Κουτέσα, όμως στη συνέχεια έκανε τη χειρότερη εμφάνιση της επί ημερών Μάρκο Νίκολιτς και ηττήθηκε 3-1, με ανατροπή.

Ο Ελβετός εξτρέμ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς της Σλοβενίας και τόνισε πως οι γηπεδούχοι άξιζαν να νικήσουν, ενώ στάθηκε στα δυο... εύκολα γκολ που «δώρισε» η ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Κουτέσα

«Νομίζω πως κάναμε το πιο δύσκολο, σκοράραμε πρώτοι και έπρεπε να κρατήσουμε το σκορ και να ψάξουμε αντεπιθέσεις. Δεν το κάναμε. Ο αντίπαλος σκόραρε τρία γκολ και κατά τη γνώμη μου τα δύο είναι πολύ εύκολα. Ο αντίπαλος άξιζε να νικήσει».