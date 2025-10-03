Κουτέσα: «Η Τσέλιε άξιζε τη νίκη, δώσαμε δυο πολύ εύκολα γκολ» (vid)
Η ΑΕΚ μπορεί να βρήκε γρήγορο γκολ με τον Ντέρεκ Κουτέσα, όμως στη συνέχεια έκανε τη χειρότερη εμφάνιση της επί ημερών Μάρκο Νίκολιτς και ηττήθηκε 3-1, με ανατροπή.
Ο Ελβετός εξτρέμ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς της Σλοβενίας και τόνισε πως οι γηπεδούχοι άξιζαν να νικήσουν, ενώ στάθηκε στα δυο... εύκολα γκολ που «δώρισε» η ομάδα του.
Οι δηλώσεις του Κουτέσα
«Νομίζω πως κάναμε το πιο δύσκολο, σκοράραμε πρώτοι και έπρεπε να κρατήσουμε το σκορ και να ψάξουμε αντεπιθέσεις. Δεν το κάναμε. Ο αντίπαλος σκόραρε τρία γκολ και κατά τη γνώμη μου τα δύο είναι πολύ εύκολα. Ο αντίπαλος άξιζε να νικήσει».
