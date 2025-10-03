Τσέλιε - ΑΕΚ: Τα highlights του ματς (vid)
Η ΑΕΚ μπήκε με το «αριστερό» στη League Phase του Conference League. Ο Δικέφαλος μπορεί να προηγήθηκε στην έδρα της Τσέλιε, όμως στη συνέχεια η εικόνα της ήταν απογοητευτική και συνεπώς ηττήθηκε με 3-1. Πρωταγωνιστής ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ.
Στο 7ο λεπτό η ΑΕΚ εκτέλεσε κόρνερ με πάσα, ο Ελίασον έδωσε στον Κουτέσα και αυτός επιχείρησε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Νέτο, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα της Τσέλιε για το 0-1.
Οι Σλοβένοι πίεσαν ασφυχτικά το Δικέφαλο, σπατάλησαν αρκετές καλές στιγμές και βρήκαν την ισοφάριση στο 34ο λεπτό. Έπειτα από λάθος του Γκρούγιτς στη μεσαία γραμμή, ο Λισάκοβιτς σούταρε, ο Κοβάσεβιτς ευνοήθηκε από την κόντρα και πλάσαρε για το 1-1, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.
Στο 55ο λεπτό οι Σλοβένοι βρήκαν κενό στη δεξιά πλευρά της Ένωσης, ο Ιοσίφοβ πλάσαρε μέσα από την περιοχή, ο Στρακόσα απέκρουσε με δυσκολία και στην επαναφορά ο Κοβάσεβιτς με τελειώμα προ κενής εστίας ολοκλήρωσε την ανατροπή, καθώς έκανε το 2-1. Η φάση ελέγχθηκε για οφσάιντ, όμως ο Ρότα κρατούσε εντός παιχνιδιού τον αρχισκόραρε των γηπεδούχων.
Το παιχνίδι τελείωσε στο 80ο λεπτό. Ο Πινέδα έκανε λάθος στη μεσαία γραμμή, ο Aβντίλι πλάσαρε, ο Κοβάσεβιτς (τον κάλυπτε ο Πινέδα) μπήκε στη φάση με προβολή και έκανε το 3-1 με το τρίτο του προσωπικό γκολ.
