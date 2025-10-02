ΑΕΚ: Πότε είναι το επόμενο παιχνίδι της στη League Phase του Conference League
Η ΑΕΚ μπήκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο στη League Phase του Conference League, καθώς παρόλο που προηγήθηκε στη Σλοβενία με τον Κουτέσα η Τσέλιε έκανε την ανατροπή χάρη στο χατ τρικ του Κοβάσεβιτς και πήρε τη νίκη με 3-1.
Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου. Ο αγώνας της «OPAP Arena» θα κάνει σέντρα στις 19:45.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League
- 2 Οκτωβρίου 2025: Τσέλιε - ΑΕΚ 3-1
- 23 Οκτωβρίου 2025: ΑΕΚ - Αμπερντίν 19:45
- 6 Νοεμβρίου 2025: ΑΕΚ- Σάμροκ Ρόβερς 19:45
- 27 Νοεμβρίου 2025: Φιορεντίνα - ΑΕΚ 22:00
- 11 Δεκεμβρίου 2025: Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ 19:45
- 18 Δεκεμβρίου 2025: ΑΕΚ - Κραϊόβα 22:00
