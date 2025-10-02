Η ΑΕΚ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League θα αντιμετωπίσει την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μπήκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο στη League Phase του Conference League, καθώς παρόλο που προηγήθηκε στη Σλοβενία με τον Κουτέσα η Τσέλιε έκανε την ανατροπή χάρη στο χατ τρικ του Κοβάσεβιτς και πήρε τη νίκη με 3-1.

Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου. Ο αγώνας της «OPAP Arena» θα κάνει σέντρα στις 19:45.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League