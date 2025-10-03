Πινέδα: «Δεν μας βγήκε τίποτα, πρέπει ο καθένας να κάνει την αυτοκριτική του»

Ο Ορμπελίν Πινέδα μετά την ήττα της ΑΕΚ με 3-1 από την Τσέλιε παραδέχθηκε πως συνολικά ήταν μια πάρα πολύ κακή βραδιά για τους κιτρινόμαυρους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ορμπελίν Πινέδα στην Cosmote TV μετά την ήττα της ΑΕΚ με 3-1 από την Τσέλιε στη Σλοβενία:

Για το τι δεν πήγε καλά: «Δεν μας πήγαν καλά τα πράγματα. Δεν παίξαμε έτσι όπως θέλαμε. Δεν μας βγήκε τίποτα, δεχθήκαμε τρία γκολ. Δεν κάναμε καλό παιχνίδι. Πρέπει αν αναλύσουμε το παιχνίδι και να βελτιωθούμε μέσω της δουλειάς».

Για το αν ήταν θέμα συγκέντρωσης ή αν ήταν η ποιότητα της Τσέλιε: «Ο αντίπαλος έκανε το παιχνίδι που ήθελε, εμείς είμαστε μια μεγάλη ομάδα που όταν πιάνει καλή απόδοση φαίνεται. Σήμερα δεν φάνηκε, και ο αντίπαλος εκμεταλλεύτηκε τα λάθη μας. Πρέπει αν κάνει ο καθένας την αυτοκριτική του και πρέπει να δουλέψουμε έχοντας το μυαλό μας στο επόμενο παιχνίδι».