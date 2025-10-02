Ο Κοβάσεβιτς βρήκε γρήγορο γκολ στο δεύτερο μέρος του αγώνα της ΑΕΚ με την Τσέλιε και «υπέγραψε» την ανατροπή των Σλοβένων.

Η ΑΕΚ μπήκε βελτιωμένη στο δεύτερο μέρος της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Τσέλιε για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Στο 55ο λεπτό οι Σλοβένοι βρήκαν κενό στη δεξιά πλευρά της Ένωσης, ο Ιοσίφοβ πλάσαρε μέσα από την περιοχή, ο Στρακόσα απέκρουσε με δυσκολία και στην επαναφορά ο Κοβάσεβιτς με τελειώμα προ κενής εστίας ολοκλήρωσε την ανατροπή, καθώς έκανε το 2-1 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Η φάση ελέγχθηκε για οφσάιντ, όμως ο Ρότα κρατούσε εντός παιχνιδιού τον αρχισκόραρε των γηπεδούχων.