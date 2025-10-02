Η ΑΕΚ ξεκινάει την ευρωπαϊκή της περιπέτεια στη League Phase του Conference League από τη Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε και θέλει να βάλει από την αρχή τις βάσεις για τον στόχο της πρώτης οκτάδας στη διοργάνωση.

Το καλοκαίρι η ΑΕΚ πέτυχε τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν που δεν ήταν άλλος από την είσοδο στη League Phase του Conference League. Απαιτούνταν 3/3 προκρίσεις χωρίς περιθώριο λάθους και έπρεπε πάση θυσία να το καταφέρει καθώς η ευρωπαϊκή παρουσία των κιτρινόμαυρων τα τελευταία χρόνια ήταν φτωχή. Και το κατάφερε απέναντι σε απαιτητικούς αντιπάλους, με τον... μετρ των προκρίσεων στα καλοκαιρινά προκριματικά Μάρκο Νίκολιτς να την βγάζει στο ευρωπαϊκό ξέφωτο.

Φυσικά, δεν αρκεί μόνο αυτό, καθώς από εδώ και πέρα η ΑΕΚ πρέπει να έχει ως στόχο μια καλή πορεία στη διοργάνωση. Και γιατί αυτό αρμόζει στην ομάδα, αλλά και για να ενισχύσει τη βαθμολογία της χτίζοντας το ευρωπαϊκό της μέλλον. Η Ευρώπη άλλωστε πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και αυτό που πρέπει να κοιτάζει η Ένωση είναι το πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League που θα της εξασφαλίσει απευθείας τη συμμετοχή στους «16».

Τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ΑΕΚ

Η εκκίνηση γίνεται απόψε (22:00, CosmoteSport 5) στη Σλοβενία απέναντι στην Τσέλιε. Ένα ξεκίνημα κόντρα σε μια φορμαρισμένη ομάδα, που είναι η πρωτοπόρος του σλοβενικού πρωταθλήματος. Ο Νίκολιτς επεσήμανε τη μεγάλη σημασία που έχει αυτό το πρώτο παιχνίδι για τη συνέχεια, το οποίο ναι μεν είναι κόντρα σε έναν καλό αντίπαλο, ωστόσο σε περίπτωση νίκης η ΑΕΚ βάζει γερές βάσεις για τον στόχο της οκτάδας από το ξεκίνημα της League Phase.

Όσον αφορά τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς, μένει να φανεί τι θα επιλέξει τελικά στον άξονα, με τους Μαρίν και Πινέδα να έχουν το προβάδισμα, με τον Κοϊτά στο «δέκα», αλλά και τον Γκρούγιτς να διεκδικεί θέση, όπως αναφέραμε και χθες. Στα μετόπισθεν, τα πράγματα μοιάζουν στάνταρ με τον Στρακόσα στην εστία και τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα τετράδα στην άμυνα. Στις δύο πτέρυγες οι Κουτέσα και Ελίασον αναμένεται να πάρουν φανέλα βασικού, ενώ στην επίθεση Γιόβιτς και Πιερό διεκδικούν τη θέση.